Sát ngày nghỉ lễ 2/9, giá tour, giá khách sạn liệu có tăng?

Resort Langchia ở đảo Nam Du, một trong những resort có view sát biển tuyệt đẹp được nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn. (Ảnh: Huy Hoàng)

Nghỉ lễ 2/9, giá tour, giá khách sạn liệu có tăng?

Nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, đưa con đi chơi trước khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên qua khảo sát của Dân Việt, thị trường du lịch năm nay khá ảm đảm, kém sôi động hơn mọi năm, mặc dù giá tour được các doanh nghiệp lữ hành được chào bán chỉ nhích hơn ngày thường từ 5%-10%, có doanh nghiệp còn giữ không tăng giá, thậm chí nhiều doanh nghiệp tung ra các chương trình khuyến mại, ưu đãi các quà tặng, dịch vụ kèm theo.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Bùi Thanh Tú – Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPriceTravel nói: "Năm nay lượng đi nghỉ 2/9 tăng khoảng 130%, nếu so với ngày thường thì tăng 40%. Lượng khách tập trung chủ yếu ở lứa tuổi trung niên hoặc đã về hưu, bởi họ có thời gian và kinh tế, nên đa phần chọn tour đi nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc… kéo dài từ 5 ngày trở lên.

Còn với lượng khách là gia đình trẻ, có con còn đang đi học thì sẽ chọn đi du lịch gần quanh các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

Số lượng tour bán ra trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay tăng từ 20%-40% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Về giá tour thì có rất nhiều tour được giữ nguyên giá, một số tour còn giảm đến từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ví dụ tour inbound Hà Nội - Bangkok - Pattaya 5N4Đ giảm 1.000.000 đồng, từ 9.990.000 đồng/người còn 8.990.000 đồng/người. Tour đi Hàn Quốc 5N4Đ trọn gói, khởi hành từ Hà Nội đi Seoul - Nami - Everland giá là 16.500.000 đồng/người giảm còn 15.500.000 đồng/người.

Tour nội địa, Tràng An - Bái Đính - du thuyền 5 sao Hạ Long cao cấp 5N4Đ, giá từ 9.250.000 đồng/người giảm còn 8.750.000 đồng/người…".

Du khách đi thuyền trải nghiệm đảo cò tại Thung Nham, Ninh Bình. (Ảnh: Huy Hoàng)

Bà Nhữ Thị Ngần – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội (Hanoi tourism) cho biết: "Nghỉ lễ 2/9 năm nay không tăng, thậm chí không sôi động bằng kỳ nghỉ năm 2023. Lý do bởi năm nay nhu cầu tiêu dùng giảm, kinh tế khó khăn chung nên khách hàng tiết kiệm chi tiêu, cân nhắc kỹ mới quyết định chọn các chương trình tour có chi phí thấp, địa điểm gần để đi du nghỉ. Giá tour cũng chỉ nhích hơn ngày thường tý chút, không đáng kể".

Theo bà Nhữ Thị Ngần, đứng trước tình hình du lịch vẫn còn chậm, thị trường ảm đảm, đơn vị lữ hành đã duy trì 1 số tour khác biệt, mở thêm sản phẩm mới, tổ chức các chương trình khuyến mại, tặng thêm voucher, quà tặng và ưu đãi khách hàng quen.

"Chúng tôi tăng cường chăm sóc khách hàng quen thuộc và mở rộng 1 số thị trường tour lạ, cả tour cao cấp và tour tiết kiệm.

Với tour khác biệt, chúng tôi đưa ra hành trình trải nghiệm Quý Tộc Nhật Bản cổ xưa, tour đường bay đi Quý Châu Trung Quốc, tour Úc Hunter. Tuyến xa có tour Anh, Bắc Âu, Mỹ Canada; tour tiết kiệm Đảo Hải Nam đường bay, tour Trung Quốc Bình Biên Mông Tự đường Bộ, tour Úc siêu tiết kiệm. Về tour nội địa thì có combo nghỉ dưỡng đi Đà Nẵng Hội An, Cần Thơ - Miền Tây, Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn...", bà Nhữ Thị Ngần cho hay.

Còn theo đại diện truyền thông của Công ty lữ hành Saigontourist, đơn vị này đã triển khai sự kiện "Đại tiệc tri ân" với 4.900 tour giá tốt trong và ngoài nước được chiết khấu trực tiếp cho khách lẻ hoặc nhóm khách. Cùng với đó là chương trình đồng giá tour 2.490.000 đồng cho khách đi Nha Trang, Đà Lạt 4 ngày; đồng giá 4.949.000 đồng tour đi miền Trung 4 - 5 ngày, miền Bắc 5 ngày, giá trọn gói bao gồm vé máy bay Vietnam Airlines…

Nghỉ lễ 2/9, giá khách sạn không tăng, không phụ thu

Vinpearl Beachfront Nha Trang. (Ảnh: Agoda)

Qua tìm hiểu của Dân Việt, không chỉ các tour của các đơn vị lữ hành giá không tăng so với năm 2023 mà các dịch vụ khác, các khách sạn tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc, Đà Lạt, Quảng Ninh… cũng không tăng giá phòng, hầu hết không phụ thu ngày nghỉ lễ, thế nhưng tỷ lệ đặt phòng chưa tới 80%, đặc biệt nhiều khách sạn chỉ đạt khoảng 50%.

Ông Nguyễn Tiến Đạt – Quản lý bán hàng khách sạn Anya Quy Nhơn (Anya Hotel Quy Nhon), cho biết, nghỉ lễ 2/9 năm nay khách sạn giảm giá từ 40%-70% với các loại phòng khác nhau, tuy nhiên lượng khách lấp đầy phòng vẫn không cao so với năm 2023. Nguyên nhân một phần là kinh tế khó khăn, một phần nữa là do vé máy bay vẫn cao hơn so với năm trước, vì vậy mà lượng khách đến từ miền Bắc ít hơn so với lượng khách di chuyển bằng ô tô.

Bà Trần Vân Anh – Quản lý bán hàng tại khách sạn Minh Toan Safi OCcean Hotel Đà Nẵng cho hay: "Giá phòng khách sạn chúng tôi vẫn giữ nguyên so với ngày thường. Lượng khách đặt phòng cho tới thời điểm này chiếm 70%, như vậy là may mắn hơn so với nhiều khách sạn ở Đà Nẵng. Tôi được biết, có khách sạn ở Đà Nẵng chỉ đạt 50% lượng khách đặt phòng, điều này khiến những người làm dịch vụ như chúng tôi cảm thấy khó khăn trong việc duy trì hoạt động khách sạn, cũng như việc lo trả lương nhân viên, duy trì bảo dưỡng đồ dùng, buồng, phòng, giường, rèm…sẽ không biết lấy nguồn thu từ đâu để bù, khi mà lượng khách quá ít như vậy".

Trên các trang du lịch uy tín như Agoda, Booking các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao, với các loại phòng gồm phòng Standard, phòng Superior, phòng Deluxe, phòng Suite cũng đều giảm giá từ 40% tới 80%, như khách sạn Bespoke Trendy Hà Nội với loại phòng giường đôi/2 gường đơn từ 4.500.000 đồng giảm xuống còn 1.500.000 đồng.

Khách sạn Grand Plaza Hanoi Hotel phòng 2 giường đơn giá 4.840.000 đồng giảm còn 1.726.000 đồng/đêm…

Khu Nghỉ Dưỡng Swandor Cam Ranh tại Nha Trang (Khánh Hòa) phòng Deluxe hướng biển giảm từ 11.350.000 đồng giảm còn 4.558.000 đồng/đêm…

Khu Nghỉ Dưỡng Swandor Cam Ranh. (Ảnh: Agoda)

Theo Hiệp hội khách sạn Việt Nam, tại Phú Quốc, nhiều khách sạn 3 - 5 sao đã giảm giá khoảng 30% so với cao điểm tháng 6, tháng 7. Tại khách sạn Wyndham Grand Phu Quoc có ưu đãi ở 3 đêm tính tiền 2 đêm với các khách hàng bay đêm (từ 21 giờ đến 1 giờ). Tương tự, tại Đà Nẵng, giá nhiều khách sạn từ 4 sao đã bắt đầu giảm khoảng 40% so với cao điểm hè. Các khách sạn ở Cát Bà (Hải Phòng) sau ngày 15/8 sẽ giảm giá khoảng 30% cho tới hết năm thế nhưng lượng khách lấp đầy các phòng vẫn chỉ đạt chưa đến 70%, điều này cho thấy thị trường du lịch của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay không sôi động, nhộn nhịp so với năm 2023, năm 2022 với thị trường nội địa và đặc biệt so với những năm trước dịch Covid.