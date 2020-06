Ngày tàn của "ông trùm" đeo kính cận, đi xe hơi hạng sang ở Hải Phòng

Năm 2008, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng phá chuyên án 108C, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy, thu 714 viên thuốc lắc cùng tá dược, máy phục vụ công nghệ sản xuất thuốc lắc. Cầm đầu cơ sở sản xuất thuốc lắc này là Bùi Quốc Lưu, tức Lưu "phở", sinh 1965, trú tại đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, điều hành.

Được sự phối hợp của các cục nghiệp vụ - Bộ Công an và sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo CATP, Công an quận Lê Chân xác định Lưu "phở" chỉ là mắt xích nhỏ. Đi sâu vào xác minh, cơ quan công an phát hiện được kẻ chính là Dư Kim Dũng, tức Dũng "tình", sinh 1969, trú tại đường Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra: Dư Kim Dũng là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Tính vốn ngỗ ngược nên đến lớp 7, Dũng bỏ học, đi lang thang. Bản chất côn đồ dường như có sẵn ở trong máu, lúc nào cũng muốn là người dẫn đầu, gây sự chú ý nên từ lúc còn đang ở tuổi vị thành niên, Dũng đã được giới anh chị Hải Phòng biết đến như một tay "đâm thuê chém mướn" có nghề ở đất Cảng. Hắn thường xuyên dẫn đầu các băng nhóm tội phạm, gây ra hàng loạt vụ gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn.

Tang vật vụ án

Năm 1988, Dũng thường xuyên bị tạm giữ vì tham gia các vụ đâm chém, đánh nhau, vì thế dù chưa đủ tuổi vị thành niên, Dũng đã ghi số trong giới anh chị. Năm 23 tuổi, Dũng lãnh án 18 tháng tù giam bởi dùng hung khí để "dằn mặt" một nhóm đối thủ của mình.

Năm 1995, Dũng lại cầm đầu vụ cưỡng đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng, bị TAND thành phố xử 12 tháng tù giam. Cuối năm 1996, vừa mãn hạn tù, Dũng lại cùng đồng bọn gây ra một số vụ đâm chém.

Đến tháng 11/1998, Dũng trực tiếp gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, gây rối trật tự công cộng và bị cơ quan công an bắt giữ. Lần này, hắn bị TAND thành phố xử 54 tháng tù giam. Song với "kinh nghiệm" nhiều lần vào tù, ra tội, Dũng được hoãn thi hành án. Sau đó, Dũng lang bạt khắp nơi, giao du với nhiều tay anh chị khắp các tỉnh, thành. Được thời gian, hắn về Hải Phòng, sống như vợ chồng với một phụ nữ. Được thời gian, người này để lại con cho Dũng nuôi rồi đi nước ngoài.

Bẵng đi một thời gian, khoảng năm 2003, Dư Kim Dũng bắt đầu gây sự chú ý với việc giàu lên một cách nhanh chóng, bất thường. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã mua được nhiều nhà và biệt thự mặt phố trị giá nhiều tỉ đồng. Dư Kim Dũng thường xuyên có mặt tại các tụ điểm ăn chơi có tiếng. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều đi ô tô hạng sang hoặc cưỡi trên những con xe mô tô "độc", còn tiền tiêu không phải nghĩ. Để phòng thân, Dũng còn trang bị khá nhiều "hàng nóng", từ súng ngắn đến súng bắn điện, hơi cay, bình xịt hơi… thậm chí là áo chống đạn.

Không những vậy, đi đâu, hắn cũng mang theo vài đàn em thân thích nhằm đảm bảo cho bản thân. Trong thời gian này, Dũng gặp và bén duyên với Huỳnh Thị Hương, tức Hương "ốc", sinh 1983, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân. Cả hai sống với nhau tại 1 ngôi nhà ở đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Và để lý giải cho những bất minh về tài chính, Dũng hay "khoe" được người "vợ" đã bỏ đi nước ngoài giúp đỡ.

Những biểu hiện đáng nghi ngờ của Dư Kim Dũng ngay lập tức đã lọt vào "tầm ngắm" của lực lượng CATP. Nhưng Dũng là một kẻ khôn ngoan, nên dù có thông tin thì việc thu giữ các bằng chứng phạm tội của hắn cũng không phải là điều dễ dàng.

Để có thể triệt phá thành công nhóm, trong suốt thời gian dài, các tổ trinh sát luôn luân phiên bám sát diễn biến của Dư Kim Dũng cùng những đối tượng có liên quan. Đến tầm cuối năm 2007, đầu năm 2008, khi thấy Dũng thường xuyên có những chuyến đi ngắn ngày, thậm chí trong ngày vào TP. Hồ Chí Minh cũng như đi nước ngoài, một phương án vây bắt đã được vạch ra.

Dư Kim Dũng và tang vật vụ án.

Song là kẻ cáo già, Dũng dường như cảm thấy có điều bất thường nên càng ngày hắn càng thận trọng trong từng nước đi. Mỗi lần ra khỏi nhà, hắn đều mang theo vệ sĩ và không bao giờ quên dắt theo "hàng nóng". Vì vậy kế hoạch bắt Dũng được xây dựng một cách thận trọng, tỉ mỉ, đảm bảo hai yếu tố an toàn và hiệu quả.

Sau bao ngày ròng rã, cuối cùng thời điểm bắt Dư Kim Dũng đã được quyết định. Chiều 20/2/2008, trinh sát phát hiện chiếc xe TUSCANI màu đỏ mà Huỳnh Thị Hương hay đi đang bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý ở khu vực trung tâm thành phố. Thấy xe mình bị lập biên bản, Hương vội gọi điện cho Dũng đến can thiệp. Xác định đây là thời cơ thích hợp nhất để cất vó, các lực lượng nhanh chóng có mặt, mai phục, chờ "cá lớn" xuất hiện.

Nghe điện thoại của vợ, Dũng cùng đệ tử lái xe riêng đến "cứu". Khoảng 16h cùng ngày, hắn vừa bước xuống xe đã bị lực lượng công an bắt gọn. Tiến hành khám xét khẩn cấp người và xe, các lực lượng thu giữ tại chỗ 2 khẩu súng, 5 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật có liên quan. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà của Dũng, cơ quan công an đã thu giữ được 14.378,06 (khoảng 51.000 viên) gam ma túy tổng hợp dạng viên; 390 viên nén ma túy tổng hợp đã được đóng vỉ cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Đặc biệt tại những nơi Dũng hay lui tới, các lực lượng còn thu giữ 2 khẩu súng ngắn cùng một số đạn, 5 hộp xịt hơi cay, 1 áo giáp chống đạn cùng các tang vật liên quan đến việc tàng trữ, vận chuyển và sản xuất ma túy.