Dù còn 3 ngày nữa mới đến ngày vía Thần Tài nhưng giá vàng đã tăng dữ dội. Ngay phiên đầu tiên mở cửa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá vàng trong nước tăng không ngừng, lên mức trên 63 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước tới nay. Giá vàng miếng SJC đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng chỉ trong nửa ngày.

Ngày vía Thần Tài 2022, giá đang cao kỷ lục nên mua vàng thế nào? (Ảnh: CTV)

Cụ thể, lúc 8 giờ 30 sáng nay, vàng 9999 được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji giao dịch như sau: SJC Hà Nội: 62,45 triệu đồng/lượng (mua vào) - 63,17 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 62,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 62,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 62,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,20 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đà tăng của giá vàng 9999 dường như vẫn chưa dừng lại. Tới 16 giờ 20 hôm nay (7/2), giá vàng 9999 của SJC và Doji vẫn tăng mạnh. Theo đó, giá vàng 9999 của SJC và Doji được giao dịch như sau: SJC Hà Nội: 62,80 triệu đồng/lượng (mua vào) - 63,47 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 62,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,45 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 62,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 62,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, so với buổi sáng nay, giá vàng 9999 chiều nay của SJC đã tăng 350 nghìn đồng, còn giá vàng 9999 của Doji đã tăng 500 nghìn đồng ở chiều mua vào. Còn so với ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Tức là, chỉ sau nửa ngày giao dịch, giá vàng miếng SJC vào ngày hôm nay đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng được cập nhật lúc: 19 giờ 30 ngày 7/2/2022

Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng trong nước tăng dữ dội vào ngày hôm nay trong bối cảnh nhu cầu mua vàng để lấy may của người dân, người kinh doanh buôn bán thường tăng mạnh vào dịp Tết và ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch). Càng sát ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước càng tăng mạnh.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tăng cao trong khi giá vàng thế giới không có nhiều biến động, đẩy biên độ chênh lệch lên mức cao kỷ lục mới. Tính tới 18 giờ 30 hôm nay (7/2), giá vàng thế giới đứng quanh ngưỡng 1.810,8-1.811,3 USD/ounce, tăng 2,4 USD/ounce so với buổi sáng. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, hiện giá vàng miếng trong nước đang cao hơn vàng thế giới lên tới gần 14 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch cao nhất từ trước đến nay.

Mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới quá cao hiện nay đang gây thiệt thòi cho người mua vàng. Do đó, trong thời điểm hiện nay, để đầu tư vào vàng một cách hợp lý thì người mua vàng nên mua vàng nhẫn, bám khá sát giá thế giới hơn so với đầu tư vàng miếng SJC.

Theo quan niệm dân gian, ngoài việc chuẩn bị lễ cúng, mua vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) sẽ được tài lộc, may mắn cả năm.

Nhiều người có thói quen mua vàng cầu may mắn, song giá đang trên đỉnh cao lịch sử khiến không ít người phân vân vía Thần Tài 2022 có nên mua vàng và nếu có thì mua ít hay nhiều để cầu may mắn, tài lộc?

Thực tế, vào ngày vía Thần Tài, người dân đổ xô đi mua vàng, nhưng mua vàng vào ngày Thần Tài là để cầu may. Do đó, lời khuyên là khách hàng không nên bỏ quá nhiều tiền để mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài.

Bởi, mua vàng lấy may về thường được cất đi, để dành không sử dụng đến, trong khi nếu đưa tiền vào kinh doanh thì tiền sẽ sinh sôi nảy nở. Chưa kể, vào ngày vía Thần Tài, giá vàng còn có xu hướng tăng mạnh hơn so với ngày thường nên mua sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn so với bình thường. Trong khi đó, mức chênh lệch mua - bán vàng được đẩy lên cao, đẩy rủi ro sẽ thuộc về phía người mua. Ngay sau ngày vía Thần Tài kết thúc, giá vàng có xu hướng giảm mạnh và người mua sẽ lỗ nặng nếu có ý định đầu tư. Ai lướt sóng vàng thời điểm này cũng rất rủi ro.

Ở một khía cạnh khác, với những ai đang sở hữu vàng, giới chuyên gia cho rằng đây là cơ hội tốt để bán ra. Nhiều người quan niệm mua vàng là may mắn và lo sợ bán vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ gặp đen đủi. Nhưng một số người lại có góc nhìn khác khi họ thu được lợi nhuận đồng nghĩa là đã gặp may mắn.

Theo quan niệm, trong ngày vía Thần Tài, nếu ai sở hữu được vàng thì năm đó sẽ gặp may mắn, hanh thông cả năm. Vì vậy cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng là người dân lại xếp hàng đi mua vàng từ sáng sớm và giá vàng thậm chí được đẩy lên nhanh chóng từ trước ngày vía Thần Tài vài ngày.