Nghệ An: 5 bị cáo trong đường dây ma túy "khủng" lãnh án tử hình

Chiều 24/11, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, do Nguyễn Đức Chơm (SN 1962, trú tỉnh Hải Dương) cầm đầu.



Bị cáo Nguyễn Đức Chơm và 4 đồng phạm bị tuyên phạt tử hình vì tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy". Ảnh: HL

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, sáng 27/3/2020, sau một thời gian theo dõi "đường dây mua bán trái phép chất ma túy" do đối tượng Nguyễn Đức Chơm cầm đầu, lực lượng Công An tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang đối tượng Tạ Văn Cường (SN 1989, trú TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng 5,8 kg ma túy (Ketamine), khi đối tượng này đang lưu thông trên Quốc lộ 48, thuộc địa phận xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa (Nghệ An).

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ tiếp đối tượng Phạm Văn Khang (SN 1990, trú TP.Hải Dương).

Tại cơ quan điều tra, Cường và Khang khai số ma túy này được mua tại khu vực cửa khẩu thuộc huyện Quế Phong (Nghệ An) với giá 35.000 USD, đang trên đường đưa ra Hà Nội giao cho Nguyễn Đức Chơm – đối tượng cầm đầu.

Tối ngày 7/5/2020, Công an Nghệ An tiếp tục mở rộng chuyên án, bắt giữ Vũ Đình Hải (SN 1973, trú huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) và Phạm Văn Thanh (SN 1983, trú huyện Thanh Hà, Hải Dương) cùng 2 kg ma túy các loại.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thanh khai số ma túy này vừa được mua tại cửa khẩu thuộc huyện Quế Phong, giá 25.000 USD theo sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Chơm.

Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 7/8/2020 Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Đức Chơm.

Ma túy Ketamine. Ảnh: IT

Xâu chuỗi 2 vụ án buôn bán ma túy, Công an tỉnh Nghệ An xác định, trong vụ án này, Nguyễn Đức Chơm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy có tổng khối lượng gần 7,8 kg. Tạ Văn Cường và Phạm Văn Khang phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán trái phép gần 5,8 kg ma túy. Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thanh phải chịu trách nhiệm với hành vi mua bán trái phép gần 2 kg ma túy.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án. Hội đồng xét xử cho rằng, việc các đối tượng này bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, số ma túy tham gia mua bán đặc biệt lớn, không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 bị cáo Nguyễn Đức Chơm, Tạ Văn Cường, Phạm Văn Khang, Vũ Đình Hải và Phạm Văn Thành cùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy