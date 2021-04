Nghệ An: Bắt gần 1 tấn nội tạng trâu bò, trứng gà non hôi thối chuẩn bị lên bàn nhậu

Ngày 9/4, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, tổ tuần tra kiểm soát đơn vị này vừa bắt giữ 1 chiếc xe khách chở lượng lớn sản phẩm nội tạng động vật bốc mùi hôi thối, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.



Gần 1 tấn nội tạng bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ.

Trước đó vào khoảng 23h30' ngày 8/4 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An), tổ CSGT đã dừng kiểm tra ô tô khách Bắc Nam nhãn hiệu Mai Linh BKS 30Z-7327 do Võ Văn Bình (SN 1967, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Khi kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện 11 thùng xốp bên trong có chứa nội tạng trâu, bò, lợn và trứng gà non. Toàn bộ sản phẩm này đang bốc mùi hôi thối. Tổng số trọng lượng 11 thùng xốp đựng nội tạng này là 985kg.

Nội tạng hôi thối chuẩn bị lên bàn nhậu.

Thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc và kiểm dịch hợp pháp.

Tổ CSGT sau đó đã đưa xe khách cùng toàn bộ tang vật trên về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.