Nghệ An: Bắt tài xế và chủ xe chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chiều 24/3, trao đổi với PV Dân Việt, đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ án, tang vật cùng 2 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho Phòng An ninh điều tra (PC09, Công an tỉnh Nghệ An) để tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.



Cơ quan chức năng lấy lời khai chủ xe Lê Trung Kiệt về hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 3348, BLHS năm 2015. Ảnh: Cảnh Thắng

Trước đó, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tạm giữ hình sự Lê Trung Kiệt (27 tuổi, trú quận Thốt Nốt, Cần Thơ), và Nguyễn Bá Tùng (40 tuổi, trú TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), vì dùng xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên đường vào Nam.

Kiệt là chủ xe khách giường nằm Trà My mang BKS 65B - 017.81 và Tùng là tài xế. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án về tội danh "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 3348, BLHS năm 2015.

Với 53 người Trung Quốc này, thượng tá Hải cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Nghệ An), xử phạt hành chính và trục xuất về nước. Hiện những người này vẫn đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên.

57 người trong đó có 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị cơ quan chức năng Nghệ An đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Cảnh Thắng

Trước đó, như Dân Việt đưa tin ngày 9/3, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan chặn bắt xe khách giường nằm của nhà xe Trà My khi chiếc xe này chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị xã Hoàng Mai. Lúc này trên xe ngoài 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép còn có 4 người Việt Nam.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.