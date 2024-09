Nghệ An: Công an bắt 4 cán bộ rừng phòng hộ nhận 50 triệu đồng của người dân Nghệ An: Công an bắt 4 cán bộ rừng phòng hộ nhận 50 triệu đồng của người dân

Trong 2 tháng, nhóm cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) đã nhận khoảng 50 triệu đồng của người dân vào rừng khai thác măng. Hiện, 4 cán bộ này đã bị khởi tố về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".