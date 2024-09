Hàng loạt cư dân Golden City 3 ở Nghệ An nghi bị ngộ độc, lấy mẫu nước "truy" nguyên nhân Hàng loạt cư dân Golden City 3 ở Nghệ An nghi bị ngộ độc do nguồn nước sinh hoạt

Hàng loạt cư dân Golden City 3 ở Nghệ An xuất hiện các triệu chứng nghi bị ngộ độc, có trường hợp phải nhập viện điều trị. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước tại đây để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Chiều 26/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Thế Tùng – Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin nhiều cư dân tại chung cư Golden City 3 ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An nghi bị ngộ độc, đơn vị đã cùng với các cơ quan chức năng vào cuộc. Đơn vị đã lấy mẫu nước tại đây để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Chung cư Golden City 3 ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.T Cũng theo Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Vinh, tại thời điểm lấy mẫu, nguồn nước tại đây vẫn trong, không có biểu hiện bất thường. Có 59 trường hợp là cư dân chung cư Golden City 3 xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy. Trong đó, có một số trường hợp phải nhập viện điều trị. Hiện, sức khỏe các trường hợp này đã ổn định.

Bể nước sinh hoạt tại chung cư Golden City 3. Ảnh: N.D Ông Trần Đức Kỳ, Trưởng ban quản trị chung cư Golden City 3 cho biết, những ngày qua, cư dân ở tòa chung cư này bỗng dưng xuất hiện triệu chứng đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy, buồn nôn. Trước đó, sau mưa lũ gây ngập thành phố Vinh thì nguồn nước ở chung cư có mùi rất khó chịu. Đến ngày 24/9, mùi có đỡ hơn. Đến ngày 25/9, nhiều cư dân có biểu hiện bất thường nghi bị ngộ độc. Bản thân ông Kỳ cũng bị đau bụng, đầy hơi, buồn nôn. Anh H., một cư dân ở chung cư Golden City 3 cho biết, mấy ngày qua, gia đình anh có hai người nghi bị ngộ độc phải vào viện điều trị, hiện đã đỡ hơn. Cá nhân anh H cũng như cư dân tại đây mong cơ quan chức năng liên quan kiểm tra làm rõ sự việc. Lo lắng về nguồn nước, cư dân tại Golden City 3 mua nước lọc đóng bình về để sử dụng. Ảnh: N.T Chung cư Golden City 3 ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An có 108 căn hộ, với khoảng 400 nhân khẩu. Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Nghi Phú đã mang clo đến để xử lý bể nước cho bà con. Nhưng đến thời điểm này, người dân ở chung cư Golden City 3 rất lo lắng. Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Ngọc Quy - Giám đốc Chi Cục vệ sinh An toàn thực phẩm Nghệ An cho biết, sau khi nắm thông tin sự việc, bước đầu nghi ngờ liên quan nguồn nước sinh hoạt dùng chung trong chung cư. Đơn vị cũng đã cử cán bộ phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu các vật phẩm liên quan để xác minh. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

