Nghệ An: Công an vào cuộc vụ xưng "luật sư" tư vấn luật, rút súng thị uy, xé sổ đỏ giữa phòng công chứng

Sáng ngày 7/3, qua điện thoại, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Dân Việt biết đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc trước thông tin, clip xưng "luật sư" tư vấn luật, rút súng thị uy, xé sổ đỏ tại huyện Nghĩa Đàn.