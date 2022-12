Nghệ An giành HCV môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc

Đương kim vô địch Hà Nội với dàn cầu thủ trẻ, trong đó có nhiều gương mặt đang khoác áo các đội tuyển U20, U23 quốc gia và khoác áo các câu lạc bộ thi đấu tại giải chuyên nghiệp và hạng Nhất 2022 với sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức đã nhập cuộc tốt và thi đấu có phần lấn lướt trước Nghệ An. Trong suốt trận đấu, các cầu thủ Nghệ An bị dồn ép và buộc phải lùi về chơi phòng ngự bên phần sân nhà. Hà Nội dù chủ động chơi tấn công nhiều, nhưng không ghi được bàn thắng, trong khi Nghệ An đá phòng ngự chặt với số đông trước khung thành.



Niềm vui của Ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ Nghệ An sau khi giành HCV môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Báo Nghệ An

Thành công với ý đồ đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua, các cầu thủ Nghệ An đã thực hiện chính xác các quả đá phạt để giành thắng lợi chung cuộc 4-2, qua đó đoạt HCV của Đại hội Thể thao lần thứ IX năm 2022.

Trước đó, trong trận đấu tranh huy chương đồng, ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Nam Định đã phải nhận liên tiếp 2 bàn thua từ đòn phản công chớp nhoáng của TP.HCM. Phút 45+4, đội trưởng Trung Thành đi bóng xâm nhập khu vực 16m50 và tung cú sút sệt ghi bàn mở tỷ số. Ngay sau tình huống giao bóng ở giữa sân, TP.HCM cướp được bóng và chuyền dài cho Văn Bình băng xuống đối mặt với thủ môn Liêm Điều ghi bàn thắng thứ hai.

Với kết quả này, các cầu thủ Nghệ An đã đòi được "món nợ" cách đây 4 năm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 trước chính đối thủ Hà Nội. Ở kỳ Đại hội đó, Hà Nội đã vượt qua Nghệ An với tỷ số 2-0 ở trận chung kết môn bóng đá nam.

Kết quả Huy chương vàng: Nghệ An Huy chương bạc: Hà Nội Huy chương đồng: TP.HCM