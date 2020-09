Nghệ An: Khởi tố bảo vệ trường tiểu học hiếp dâm bé gái

Ngày 25/9, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Bùi Đức Thuận (SN 1953, trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là bé gái mới 12 tuổi.



Đối tượng Thuận.

Như đã thông tin, ngày 12/9, sau khi bà ngoại xem được clip nhạy cảm của cháu gái, bà đã trình báo với cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, Công an huyện Yên Thành vào cuộc điều tra. Sau đó, công an đã tạm giữ Bùi Đức Thuận để làm rõ.

Công an huyện Yên Thành xác định, đối tượng Bùi Đức Thuận (bảo vệ trường học trên địa bàn) đã 3 lần quan hệ tình dục với bé gái mới 12 tuổi. Sau mỗi lẫn xâm hại bé gái, Thuận cho bé gái bánh kẹo, tiền từ 5 – 10 ngàn đồng và dặn không được nói với ai. Khi xâm hại bé gái, Thuận dùng điện thoại quay lại.

Được biết, gia cảnh bé gái rất đáng thương. Mẹ đi làm ăn ở xa, gửi bé cho bà ngoại chăm sóc từ lúc 6 tháng tuổi.