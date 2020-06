Nghệ An: Tạm đình chỉ công tác dược tá tuồn thuốc bệnh viện ra ngoài thị trường

Trong khi đó, một cán bộ Công an TP.Vinh cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một dược tá thuộc Khoa Dược, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tuồn thuốc bệnh viện ra ngoài để bán.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trao đổi với Dân Việt, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về việc kiểm tra thông tin phản ánh Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã điều tra dược tá N.T.T.H. - Quản lý kho dịch truyền Khoa Dược vì tuồn thuốc bệnh viện ra ngoài thị trường.

Trong công văn ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện HNĐK Nghệ An kiểm tra xác minh thông tin, đồng thời rà soát lại toàn bộ hoạt động của Khoa Dược bệnh viện, báo cáo kết quả về sở trước ngày 18/6.

"Nếu sự việc có thật, quan điểm của tôi là phải xử lý nghiêm, không bao che", ông Chỉnh nói thêm.

Vụ việc đang được Công an TP.Vinh tiếp tục điều tra.