Do tác động của không khí lạnh, Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Thậm chí có thời điểm ở khu vực xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đã xuất hiện băng giá phủ trắng mái nhà, cây cối. Để bảo vệ gia súc, gia cầm trong những đợt rét đậm, rét hại, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp như mặc áo may bằng bạt cho trâu, bò, đốt lửa sưởi ấm, bổ sung vi chất, dùng nồi hơi để làm nóng hệ thống chuồng trại…



Những ngày giá rét, nhiệt độ xuống quá thấp, người dân ở các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An đưa trâu, bò thả rông về chuồng trại được che chắn kín để tránh rét. Ảnh: Th.P

Ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, thống kê sơ bộ tổng đàn trâu, bò trên địa bàn toàn huyện là gần 60.000 con, phần lớn trâu bò người dân nuôi theo hình thức thả rông nên rất dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết quá lạnh.

Ngay từ đầu mùa rét, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, lạnh đạo các địa phương tích cực tuyên truyền người dân khẩn trương đưa trâu, bò về nhốt trong chuồng kín, đồng thời đốt lửa, bổ sung thêm thức ăn để tránh rét cho đàn gia súc. Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận tình trạng trâu, bò chết.

Những ngày qua, nhiệt độ về đêm ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An chỉ khoảng 4 - 5 độ C, người dân đốt lửa để sưởi ấm cho đàn gia súc tránh rét. Ảnh: Th.P

Nhiệt độ vào ban đêm và sáng sớm ở các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An thường xuống ở mức 4-5 độ C, nhiều bếp lửa được nhen lên, sưởi ấm cho gia súc. Để ngăn bớt cái lạnh cho gia súc, nhiều hộ đã mua bạt, may thành áo và mặc cho trâu, bò. Nguồn thức ăn xanh được dự trữ dồi dào, cung cấp cho trâu, bò trong những ngày lạnh buốt, không thể chăn thả. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi còn bổ sung muối hồng, đây là một vi chất nhằm tăng sức đề kháng cho trâu, bò.

Hệ thống bóng sưởi được bật sáng 24/24h ở chuồng trại của anh Trần Đình Ngọc, tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An để giữ ấm cho đàn lợn trong những ngày giá rét. Ảnh: Th.P

Tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, Hội Nông dân huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.

Nhiệt độ xuống quá thấp, người dân ở Nghệ An may thêm áo ấm bằng bạt để mặc cho trâu, bò. Ảnh: Th.P

Ông Sầm Đức Hoài - Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu cho biết, Hội Nông dân xã đã tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho một số bà con chăn nuôi trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi. Bên cạnh đó, Hội đã triển khai hoạt động trao tặng bạt che chắn chuồng trại cho một số hộ chăn nuôi có khó khăn, với hơn 200m bạt trao tặng cho hội viên.

Trong khi đó, Hội Nông dân thị trấn Tân Lạc, huyện Tân Kỳ đã may và trao 30 chiếc áo ấm cho trâu, bò đến các hộ chăn nuôi là hội viên tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi trâu, bò tại khối Hoa Hải.

Người dân cũng bổ sung thêm thức ăn, để tăng cường sức đề kháng cho đàn gia súc. Ảnh: Th.P

Ông Sầm Trung Kiên – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳ Châu chia sẻ, hiện tại, toàn huyện đã trao trên 600 chiếc "áo ấm" bằng bạt, trên 300m bạt che chắn chuồng trại đến các hội viên hội nông dân trên địa bàn.

Cùng với phong trào "may áo ấm cho trâu, bò", cán bộ Hội các cấp cũng đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, sử dụng tấm bạt hoặc các bao tải đan lại, các tấm phên bằng các vật dụng khác nhau để che chắn quanh chuồng, đốt lửa giữ ấm, cũng như tăng cường thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao để tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Đồng thời, vận động nông dân không chăn thả gia súc trong rừng, ngoài bờ bãi trong những ngày giá rét.

Ngoài dùng bóng đèn hồng ngoại để sưởi ấm, nhiều trang trại gà ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã trang bị hệ thống sưởi gia cầm bằng công nghệ hơi nước. Ảnh: Th.P

Trong khi đó, nhiều trang trại gà ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã trang bị hệ thống sưởi gia cầm bằng công nghệ hơi nước. Theo đó, một lò hơi công nghiệp đốt than, củi bên ngoài để làm nóng nước. Hơi nước ở nhiệt độ cao được tạo ra sẽ được dẫn qua hệ thống đường ống đi đến các giàn nhiệt, hệ thống quạt đẩy thổi hơi nóng vào trong chuồng, tạo khí ấm cho gia cầm. Ở các trang trại lợn, hình thức sưởi ấm phổ biến nhất vẫn là dùng hệ thống đệm lót sinh học kèm bóng đèn hồng ngoại công suất cao.