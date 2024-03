Nghề giáo là hành trình lan tỏa yêu thương trong sự nghiệp giáo dục mầm non tại Ninh Thuận

Cô giáo Thái Thị Thanh Tú, sinh năm 1995, là người con của vùng đất nắng gió xứ Phan. Tốt nghiệp xuất sắc cử nhân Giáo dục mầm non của trường Đại học Sự phạm TP.HCM, bản thân cô có nhiều lựa chọn dừng chân làm việc ở nhiều trường mầm non của tỉnh. Nhưng cô Thanh Tú đã lựa chọn trường Mầm non iSchool Ninh Thuận để gửi gắm những tâm huyết và lan tỏa yêu thương.

Cô giáo Thái Thị Thanh Tú luôn nhiệt huyết, yêu thương trẻ em.

Gia nhập gia đình iSchool Ninh Thuận từ năm 2018, cô Tú quyết định gắn bó lâu dài bởi vì nơi đây cô đã tìm thấy được môi trường giáo dục mầm non tại Ninh Thuận giúp cô tự tin thể hiện sở trường và đam mê của mình. Theo cô Tú nhận định "iSchool Ninh Thuận là một trong những môi trường giáo dục mầm non lý tưởng, tích cực, hiện đại với đội ngũ giáo viên ân cần, nhiệt huyết, yêu nghề, tận tâm, tận tụy, hòa đồng giúp trẻ phát triển không chỉ về kiến thức mà còn về nhân cách và kỹ năng sống".

Gieo quả ngọt "tình yêu dành cho trẻ"

Mang trên mình tình yêu thương chân thành dành cho trẻ, đó cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để cô dành cả cuộc đời mình cho công việc giáo dục mầm non tại Ninh Thuận, bởi cô Tú hiểu rằng tình yêu là nền tảng để xây dựng một môi trường an lành và đầy tiếng cười.

Cô Thanh Tú trong một tiết dạy học tại mầm non iSchool Ninh Thuận.

Bên cạnh tình yêu thương, Cô Thanh Tú cũng mang trên mình sự nhiệt huyết mãnh liệt. Cô cho rằng giáo viên mầm non không chỉ đơn thuần là một người thầy dạy kiến thức mà còn là người hướng dẫn, người truyền cảm hứng và người trợ giúp trẻ em khám phá thế giới xung quanh. Từ đó, cô luôn tạo ra những hoạt động sáng tạo, thú vị và phù hợp với độ tuổi của trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tình cảm.

Không chỉ có tình yêu và nhiệt huyết, cô Tú còn là một người giáo viên không ngừng học hỏi và phát triển bản thân. Quãng thời gian gần 6 năm cống hiến, đánh dấu những nỗ lực và tình cảm gắn bó không ngừng của cô với trường, cô Tú cũng đã học thêm nhiều kỹ năng như: thiết lập bảng kiểm tra, đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; hỗ trợ trẻ gặp khó khăn hòa nhập, phát triển trong trường mầm non;….

Kể từ ngày đầu gieo hạt giống yêu thương, đến nay cô Tú đã gặt hái nhiều quả ngọt khi nhìn nhiều thế hệ trẻ mầm non tự tin lớn khôn, nhận được nhiều sự tin yêu của phụ huynh, chia sẻ của đồng nghiệp,…đã giúp cô gặt hái nhiều thành công từ: giải thưởng Giáo viên Tiêu biểu năm học 2022-2023 do tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng bình chọn; trở thành Giáo viên Tiêu biểu của năm 2023 do tập thể sư phạm nhà trường bầu chọn đến giải Nhì bảng A của cuộc thi Best Teachers Competition 2024….

Cô giáo Thái Thị Thanh Tú cùng đồng nghiệp thiết lập bảng kiểm tra, đánh giá sự phát triển của trẻ.

Tất cả những công nhận này là động lực mạnh mẽ để cô tiếp tục đóng góp và phát triển trong hành trình "lan tỏa yêu thương" trong sự nghiệp giáo dục mầm non tại quê hương Ninh Thuận của mình.

Cô Tú tham gia khóa học hỗ trợ trẻ gặp khó khăn hòa nhập, phát triển trong trường mầm non iSchool Ninh Thuận.

Nghề giáo viên mầm non là hành trình lan tỏa yêu thương, nơi chúng tôi hỗ trợ từng bước nhỏ, hình thành những tương lai to lớn. Mong rằng những cô giáo mầm non và toàn thể những thầy cô đã, đang và sắp làm trong ngành giáo dục sẽ luôn giữ lửa nghề, mang lại sự chăm sóc và khích lệ sự phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ với niềm đam mê không nguôi.

Cô Tú giúp các bé rèn luyện tư duy logic và tư duy sáng tạo một cách hiệu quả với toán A+.

Cô giáo trẻ Thái Thị Thanh Tú trường mầm non iSchool Ninh Thuận.