Nghe những lời thủ môn Đặng Văn Lâm nói mà thấy “đắng lòng"

Kết thúc trận đấu ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League 1-2023 giữa Viettel-Bình Định (0-0), thủ môn Đặng Văn Lâm nói một điều “xưa như trái đất” với bóng đá chuyên nghiệp nhưng ở bóng đá Việt thì vẫn còn vô cùng mới mẻ. Rằng: “Đặng Văn Lâm hay bất cứ cầu thủ nào cũng đều tập trung thi đấu, duy trì sự tập trung và cố gắng để có phong độ tốt nhất nên thật sự không quan tâm những gì xảy ra xung quanh hay ai theo dõi mình thi đấu…”.

Những gì xảy ra xung quanh mà Đặng Văn Lâm nói đến, trước hết là ở chính Bình Định, khi đội bóng hầu như không thể đua tranh ngôi vô địch bởi họ vừa thua liên tiếp 3 trận đấu ở giai đoạn 2, bị các đối thủ như Đông Á Thanh Hóa, Viettel hay Hà Nội FC bỏ rơi trên bảng xếp hạng, kém cả chục điểm so với tốp đầu hiện nay (19 điểm so với 29 điểm). Vậy nhưng, trước Viettel đang tìm lại hào quang xưa với liên tiếp các trận thắng ở giai đoạn 2, thách thức trực tiếp ngôi vô địch mà các đối thủ đang tìm kiếm, Văn Lâm cùng đồng đội đã chơi trên sân khách một trận ra trò, không để thủng lưới nhờ ý chí kiên cường của toàn đội, nhờ tài năng của Đặng Văn Lâm trong khung thành và tất nhiên, không thể quên tài năng của Ban Huấn luyện do Nguyễn Đức Thắng, một người cũ của Viettel cầm đầu.

Đặng Văn Lâm được bầu làm Đội trưởng CLB Bình Định. Ảnh: Bình Định FC

Để dù chỉ có được 1 điểm sau chuỗi trận không như mong muốn, Bình Định cũng khiến cho Viettel hụt hơi trong cuộc đua về đích, khiến cho các trận đấu tranh ngôi vô địch sắp tới sẽ thực sự chuyên nghiệp, sòng phẳng như chúng ta mong muốn và cổ cũ.

Điều nữa, chuyện “có ai theo dõi mình thi đấu” là nói việc HLV Trousier dự khán các trận đấu có tuyển thủ Việt Nam khiến họ thi đấu tích cực hơn. Đó là chuyện có thật lâu nay mà ai ai cũng biết, cũng thừa nhận. Nhưng với tính chuyên nghiệp từ trong máu của mình, Đặng Văn Lâm khẳng định “không quan tâm”, nghĩa là anh và đồng đội luôn “cháy hết mình” mỗi khi vào sân, còn kết quả lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Tất nhiên, ở V.League hiện nay, không ít đội bóng như Bình Định hay cụ thể như Đặng Văn Lâm luôn thi đấu một cách chuyên nghiệp nhất có thể.

Khi xã hội phát triển mọi mặt, nhu cầu nghe xem của khán giả được thỏa mãn bởi nhiều cách, nhiều phương tiện khác nhau và V.League nói cho cùng chỉ là một trong nhiều “món” ưa thích của người hâm mộ. Với những người yêu bóng đá Việt, V.League luôn hấp dẫn, trực tiếp, luôn có sức hút riêng nhưng nếu vẫn diễn ra các trận đấu nghiệp dư hết chỗ nói như thời gian qua (do cầu thủ không tích cực, trọng tài thiếu công tâm, an ninh thiếu đảm bảo chẳng hạn), thì rất đáng báo động cho quá trình vươn tầm mà chúng ta hằng ngày mong mỏi.

Vì thế, chuyện rất giản đơn mà Đặng Văn Lâm nói ra sau trận hòa giữa Viettel và Bình Định mới đây lại càng có ý nghĩa cho mọi cầu thủ, mọi đội bóng, ở nhóm A hay nhóm B V.League… Rằng, đã gọi là bóng đá chuyên nghiệp thì luôn cần sự nghiêm túc từ đầu của từng ban tổ chức sân, trọng tài, giám sát, mỗi đội bóng, mỗi cầu thủ, mỗi khán giả theo dõi và cổ vũ. Rằng, bóng đá có thắng, có thua nhưng tuyệt đối không có thái độ thiếu tập trung trong thi đấu, trông ra nhìn vào những lý do xung quanh để “nhường điểm”, chơi không “hết chân”, làm xói lở niềm tin của đông đảo khán giả gần xa.

Nên nhớ khi mới gia nhập V.League, Đặng Văn Lâm từng trải qua không ít khó khăn như bất cứ cầu thủ nào cả về thước đo tinh thần lẫn yêu cầu chuyên môn. Nhưng anh đã biết vượt lên để từng bước khẳng định mình ở đội bóng chủ quản và ĐT Việt Nam nhiều năm qua, thực sự là tấm gương để nhiều cầu thủ học tập và tiến bộ. Câu chuyện nhỏ nói trên chỉ là một trong vô vàn câu chuyện về tính chuyên nghiệp của Đặng Văn Lâm, giúp cho anh luôn xứng đáng là số 1 không chỉ trong khung thành Bình Định hay ĐT Việt Nam cả về ý chí, tinh thần lẫn năng lực chuyên môn./.