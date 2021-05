Nghệ sĩ Mạc Can: “Cầu ơn trên cho tôi sống lâu để viết sách”

Dành gần trọn cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật, ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mạc Can lại cô đơn đối diện với bệnh tật. Nam nghệ sĩ gạo cội sống chủ yếu bằng tiền nhuận bút, cát-sê đóng phim và sự yêu thương của đồng nghiệp, khán giả. Ông hiện đang sống với em út Lê Ngọc Yến (hay còn gọi bà Út) tại căn nhà ở Hóc Môn.



MC Quốc Thuận thăm nhà nghệ sĩ Mạc Can.

Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 58, bà Út tiết lộ, nghệ sĩ Mạc Can rất đam mê với nghề, nên việc trở về căn nhà do ba mẹ để lại tĩnh dưỡng không được ông dễ dàng chấp nhận. Bà Út cho biết đã phải khóc hết nước mắt mới thuyết phục được anh trai.

“Tôi quá hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng lâu lâu hơi buồn. Mình sống ở thành phố lâu cũng quen với chỗ đông người. Giờ về chỗ vắng hoe như vậy lâu lâu cũng chạnh lòng nhớ tới bạn bè”, nghệ sĩ Mạc Can tâm tình.

Hiểu được nỗi lòng của ông, MC Quốc Thuận đã gọi video cho nghệ sĩ Trung Dân - một trong những “bạn già” của nghệ sĩ Mạc Can. Cuộc hội ngộ bất ngờ của hai người bạn, người anh em và đồng nghiệp khiến khán giả ấm lòng, bởi sự rạng rỡ, vui vẻ hẳn của nghệ sĩ Mạc Can.

Mạc Can vui khi được gặp bạn thân Trung Dân.

Những ngày tháng dưỡng bệnh, nghệ sĩ Mạc Can lấy niềm vui viết truyện và đi diễn để khỏa lấp nỗi cô đơn. Cũng tại chương trình, MC Quốc Thuận không khỏi xúc động khi được lắng nghe trăn trở duy nhất của nghệ sĩ Mạc Can. “Tôi mong muốn kịp làm được những điều ý nghĩa hơn như viết được cuốn sách 100 người đọc thì 90 người thích. Cầu cho ơn trên cho mình sống lâu thêm chút”, nghệ sĩ Mạc Can bày tỏ.

Dưới ánh hào quang sân khấu, người ta nhìn thấy nghệ sĩ Mạc Can là người mang đến tiếng cười cho bao người. Rời sân khấu, người nghệ sĩ này lại sống cảnh “chăn đơn gối chiếc”, nương tựa hoàn toàn vào cô em út. Được biết, nghệ sĩ Mạc Can có hai người con gái, dù ông rất muốn được sống kề cạnh sum vầy bên các con nhưng hoàn cảnh không cho phép. Mỗi người con đều ra riêng xây dựng hạnh phúc nhỏ nên ông cũng chạnh lòng mà giữ lại tâm tư này.

Nghệ sĩ Mạc Can vẫn tiếp tục viết sau một thời gian bị bệnh nặng.

Em gái của nghệ sĩ Mạc Can cho biết, bà rất thương khi phải chứng kiến hôn nhân đổ vỡ của nghệ sĩ Mạc Can, rồi phải sống cô đơn những ngày bạo bệnh. Chính vì thế, bà ra sức hàn gắn mối quan hệ giữa ông và người vợ cũ.

“Tôi muốn anh chị mình được hạnh phúc, nhưng giờ chẳng may hôn nhân đổ vỡ. Tôi cũng muốn hàn gắn để những năm cuối đời, anh Can nối lại được với người vợ. Tôi đang làm và cũng thành công rồi đó. Dù gì có trở về vẫn còn hơn không. Hy vọng thời gian sau khi Quốc Thuận và Ngọc Lan trở lại sẽ có mặt chị dâu tôi”, bà Út tiết lộ.

MC Ngọc Lan và Quốc Thuận chia sẻ cùng anh em nghệ sĩ Mạc Can.

Bà Út cũng cho biết, sau khi lo chu toàn cho các anh, bước vào tuổi xế chiều bà sẽ gắn bó với mái ấm và nuôi các bé mồ côi. Dù nghệ sĩ Mạc Can là người ít biểu lộ tình cảm nhưng trước những tâm sự của em út, ông cũng nghẹn ngào: “Tôi chúc cô Út sau này vô mái ấm sống bình yên". Đáp lại tình cảm của anh mình, bà Út hôn lên trán Mạc Can khiến ông cười rạng rỡ trong khi mắt hai MC đỏ hoe.