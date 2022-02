Nghi án “nghịch tử” giết cha rồi trốn vào rừng sâu: Hàng trăm người tham gia truy tìm hung thủ

Liên quan tới vụ việc: "Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân vào rừng truy tìm nghi phạm giết cha" xảy ra ở Quảng Bình, PV Dân Việt ghi nhận tại nhà nạn nhân cũng như khu vực nơi được cho là đối tượng Nguyễn Văn Minh đang trốn.

Tại căn nhà ở thôn Lai Xá, xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nơi xảy ra sự việc con giết cha, gia đình đang tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Gia đình đang tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương. Ảnh: Trung Thuần

Cách đó hơn 300m, nơi được cho là khu vực mà Nguyễn Văn Minh (SN 1988, nghi phạm giết cha) đang bỏ trốn có địa hình rất hiểm trở, nhiều mỏ đá hoạt động với lượng xe tải vào ra tấp nập, đi sâu vào có hồ chứa nước Cẩm Ly rất lớn cùng cánh rừng rậm.

Hồ chứa nước Cẩm Ly (ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) được cho là khu vực nghi phạm Nguyễn Văn Minh đang trốn. Ảnh: Trung Thuần

Trò chuyện với PV Dân Việt, bà N.K (SN 1958, ở thôn Lai Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Sau khi xảy ra sự việc con giết cha, công an về địa phương nhiều lắm, họ mặc thường phục di chuyển quanh xã. Hôm qua tôi thấy công an về khu vực hồ chứa nước Cẩm Ly (ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Trinh sát vào sâu trong rừng để tìm nghi phạm".

"Hai hôm nay loa thôn liên tục phát thông báo tìm nghi phạm giết cha. Tôi đi làm trong rẫy cũng rất cảnh giác, thấy người giống nghi phạm là tôi sẽ gọi công an liền", ông H.V.K (SN 1962, ở thôn Hoành Viễn, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nói.

Người dân ở xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vừa chăn bò vừa truy tìm tung tích nghi phạm để báo cho công an. Ảnh: Trung Thuần

Ông L.D.H (SN 1960, thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Ngày hôm qua, tôi chăn bò ở quanh khu vực mỏ đá thấy công an mặc thường phục di chuyển nhiều, có người còn hỏi tôi có thấy nghi phạm không. Hôm nay tôi cũng chăn bò quanh khu vực mỏ đá nhưng thấy ít công an hơn, chắc họ vào sâu trong rừng để truy tìm rồi. Tôi chăn bò mà thấy nghi phạm là tìm cách cầm chân báo công an. Đối tượng Minh ra tay quá ác với cha ruột của mình".

Khu vực nghi phạm Nguyễn Văn Minh bỏ trốn có nhiều mỏ đá đang hoạt động, xe tải vào ra tấp nập. Ảnh: Trung Thuần

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thục - Chủ tịch UBND xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: "Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bắt được nghi phạm dùng rựa giết cha. Chính quyền địa phương đang bố trí lực lượng để phối hợp với công an truy tìm nghi phạm. Vùng tìm kiếm nghi phạm nay mở rộng ra các xã cạnh bên, như: xã Ngân Thủy, xã Phú Thủy, thị trấn Nông trường Lệ Ninh...".



Trong quá trình truy tìm nghi phạm. nhiều đống lửa được lực lượng chức năng nhóm lên để sưởi ấm khi đêm xuống. Ảnh: Trung Thuần

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 26/2, nghi phạm Nguyễn Văn Minh (SN 1988, ở thôn Lại Xá, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) được cho là có hành vi dùng rựa sát hại cha ruột là ông Nguyễn Xuân D. (SN 1955, ở thôn Lại Xá, xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình).

Nguyễn Văn Minh sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường, nạn nhân Nguyễn Xuân D. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để truy tìm nghi phạm Nguyễn Văn Minh.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!