Nghi án thanh niên bị bạn cùng giới sát hại ở TP.HCM

Ngày 25/12, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ nghi án nam thanh niên bị sát hại ở khu vực.

Thông tin ban đầu từ Công an quận Bình Thạnh, khoảng 21h ngày 24/12, người dân phát hiện nam thanh niên tên Tr. (khoảng 25 tuổi) tử vong tại căn nhà trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh nên trình báo công an.

Công an phong toả hiện trường.

Nhận tin, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra. Một số người cho hay, anh T. tử vong trong tư thế quỳ, tay, chân bị trói, đầu quấn băng keo kín mít.



Qua sàng lọc, rà soát các mối quan hệ công an đã triệu tập một số người liên quan. Trong đó, công an khoanh vùng 1 nam thanh niên có quan hệ cùng giới với nạn nhân được cho là nghi can gây án nên đang đấu tranh làm rõ.