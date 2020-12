Nghi án "giang hồ" giả dân buôn đi xe ô tô khống chế, bắt cóc nông dân tống tiền 4 tỷ đồng

Theo điều tra của Cục Cảnh sát hình sự, ông T.Q.V (SN 1970, ngụ huyện Xuyên Mộc) có một vườn dừa đã cho thu hoạch ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trưa 5/12, ông V ở vườn dừa để chờ khách đến mua hàng.

Hình minh họa.

Sau đó, một nhóm người đi trên xe ô tô mang BKS TP.HCM tới vườn. Ông V vừa ra thì nhóm này xuống xe, khống chế, đưa ông V lên xe rời đi. Chiều cùng ngày, gia đình ông V nhận được thông tin ông V bị bắt cóc. Đồng thời, nhóm này yêu cầu gia đình phải đưa 4 tỷ đồng. Gia đình vội trình báo công an.

Nhận tin, công an đã vào cuộc điều tra truy xét. Do tính chất vụ việc nên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 7/12, lực lượng đã bắt giữ được nhóm đối tượng trên và giải cứu được ông V. Hiện, công an đang điều tra làm rõ vụ án.