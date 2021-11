Nghi án vợ giết chồng: Nguyên nhân từ việc ghen vợ có quan hệ ngoài luồng?

Thông tin từ Dân Trí: Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong tại xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được phát hiện sáng 13/11, chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Trao đổi với PV, Xóm trưởng xóm 1, xã Nam Lĩnh cho biết, nạn nhân có vợ là H.T.Ng (SN 1974) và 2 con đã lớn. Nạn nhân là người khuyết tật, bị câm điếc.

Xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn - nơi xảy ra sự việc rúng động vào sáng 13/11. (Ảnh: Google Maps)

Vị Xóm trưởng cho biết, nhiều lần anh L đã ghen tuông vì nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Hơn một tháng trước, anh L từng đập phá một số đồ đạc trong nhà vì ghen tuông.

"Việc anh L ghen vợ có quan hệ ngoài luồng thì cả xã này ai cũng biết. Tháng trước chồng có phát hiện, nghi vợ ngoại tình thì không đánh vợ mà chồng chỉ đập phá đồ đạc trong nhà. Hôm qua sau khi xảy ra sự việc thì cơ quan công an đã tạm giữ người vợ để điều tra. Người vợ cũng đã thừa nhận hành vi giết chồng", vị Xóm trưởng xóm 1 chia sẻ - thông tin từ Tổ Quốc.

Trước đó, thông tin vụ nghi án vợ giết chồng từ Báo Nghệ An: Khoảng 3h sáng 13/11, người dân sống xung quanh nghe tiếng la hét thất thanh từ gia đình anh Đ.H.L (SN 1972). Khi mọi người chạy sang thì phát hiện anh này gục trên nền với nhiều vết máu. Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh L đã tử vong.



Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã có mặt tại hiện trường và báo cáo lên Công an huyện và Công an tỉnh. Liên quan tới vụ việc, cơ quan công an đang tiến hành triệu tập vợ của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.