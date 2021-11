Vimedimex được nhắc ở kết luận điều tra vụ Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Nguyễn Thị Loan nắm quyền ở rất nhiều doanh nghiệp

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn", xảy ra tại Đông Anh (TP.Hà Nội).

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex.

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Loan đang nắm giữ vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp có vốn hàng nghìn tỷ đồng, trải dài từ các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, y dược đến bất động sản.

Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex bị bắt vì sai phạm liên quan đến đấu giá đất ở địa bàn TP.Hà Nội. Ảnh: CACC

Ở vụ án này, bà chủ Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex bị xác định có những vi phạm liên quan việc đấu giá khu đất gần 5 hécta ở Cổ Dương (Đông Anh). Bà này đã chỉ đạo thông đồng, dìm giá khu đất, khiến khu đất có giá trị từ 500 tỷ xuống còn 300 tỷ, bước đầu gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, Cơ quan An ninh điều tra cũng vừa kết luận điều tra bổ sung vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược - Bộ Y tế".

Nguyễn Thị Loan nắm quyền ở rất nhiều doanh nghiệp khác nhau từ dược phẩm, chứng khoán... và bị bắt vì vi phạm trong đấu giá tài sản. Ảnh: Trần Kháng

Ở kết luận điều tra này, Cơ quan An ninh điều tra kết luận Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường có nhiều sai phạm.

Đáng chú ý, tại kết luận điều tra bổ sung này, một công ty do Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan làm người đại diện cũng được nhắc đến. Công ty này là Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Công ty do Nguyễn Thị Loan đại diện từng xin nhập khẩu thuốc do Health 2000 sản xuất

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex do Nguyễn Thị Loan đại diện kinh doanh khoảng 29 ngành nghề.

Trong đó có bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Mua bán dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, nguyên liệu dược, tinh dầu, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị, vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất, đồ dùng cá nhân và gia đình, mỹ phẩm, nước hoa. Xuất khẩu, nhập thuốc.

Việc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex được nhắc tên ở kết luận điều tra mới đây của Bộ Công an, đây là diễn biến sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra, làm rõ một số vấn đề.

Công ty do Nguyễn Thị Loan đại diện được xác định xin nhập khẩu lô thuốc Vipanzol từ nhà sản xuất Health 2000 vào năm 2011. Ảnh: Vimedimex

Đối với yêu cầu liên quan việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc Vipanzol số 9991/QLD-KD ngày 21/7/2011 từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có phản hồi.

Theo đó, ngày 16/3/2011, Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex nộp hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu 200 nghìn hộp thuốc Vipanzol do Health 2000 sản xuất.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý dược đã tiến hành thẩm định, đánh giá đạt và cấp phép nhập khẩu cho đơn hàng này.

Theo tài liệu Cục Quản lý dược cung cấp, bộ hồ sơ thuốc xin cấp phép nhập khẩu thuốc Vipanzol không có GMP, bản FSC không được hợp pháp hóa lãnh sự.

Tuy nhiên, biên bản thẩm định thể hiện rằng chuyên viên được giao kiểm tra sơ bộ hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu và các chuyên gia thực hiện công tác thẩm định đều khẳng định khi tiến hành thẩm định hồ sơ có đầy đủ giấy tờ FSC, GMP, các giấy tờ này đều đảm bảo về mặt pháp lý.

Xác minh tại Cục Quản lý dược xác định, hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc Vipanzol đã cung cấp cho Cơ quan điều tra chưa đầy đủ do có thể đã bị thất lạc hoặc trong quá trình photocopy tài liệu.

Để đảm bảo chặt chẽ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã trưng cầu Hội đồng giám định đánh giá việc thẩm định cấp phép nhập khẩu thuốc Vipanzol nhưng chưa có kết quả.

"Do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an sẽ bổ sung tài liệu khi có kết quả giám định của Bộ Y tế đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để xem xét trong giai đoạn truy tố" - Cơ quan điều tra nêu.