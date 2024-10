Nghi bị cha ruột bạo hành, bé trai bị bỏng nặng phải nhập viện, người cha đi khỏi nơi cư trú

Chiều 2/10, liên quan đến vụ cha ruột nghi bạo hành con trai bị bỏng 12% ở phường 16, quận 8, TP.HCM, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với mẹ bé trai chị N.T.V (25 tuổi, quê Phú Yên) - mẹ bé N.T.K 6 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1, quận 10, TP.HCM.

Gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi bé T.K 3 tuổi

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chị N.T.V (25 tuổi, quê Phú Yên- mẹ bé N.T.K) cho biết, hiện con trai chị V. đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng , quận 10, TP.HCM.

Chị N.T.V (25 tuổi, quê Phú Yên) - mẹ bé N.T.K 6 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1 quận 10, TP.HCM. Ảnh: M.A

Bé K. vẫn còn trong phòng hồi sức tích cực để theo dõi, theo chị V., chị cùng anh N.Q.T (24 tuổi, ba ruột bé K.) sống chung như vợ chồng được 5 năm (không đăng kí kết hôn). Năm 2018, chị V. sinh bé K. Theo chị V., trong khoảng thời gian ấy, chồng cũ của chị - anh T. luôn sống hiền hòa và yêu thương vợ con. Thế nhưng, đến khi bé K. được 3 tuổi, anh T. ngoại tình và hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Giữa năm 2021, chị V. cảm thấy không thể chung sống với nhau, bèn mang con về Phú Yên để nuôi dạy. Anh T. nhiều lần tìm kiếm và hăm dọa đòi chị phải giao con. Mãi đến gần đây, chị V. mới để hai cha con gặp nhau. Chị V bày tỏ: "Cứ ngỡ ba ruột sẽ yêu thương và ở Sài Gòn sẽ có điều kiện tốt cho con phát triển, tôi mới đồng ý giao con cho anh T. nuôi dưỡng gần 2 tháng nay".

Khoảng một tuần trước khi bé K. nhập viện, chị tìm cách liên lạc với anh T. để gặp con nhưng không được. Đêm 27/9, khi chị gọi điện thì anh T. bắt máy, anh T. cùng người vợ mới liên tục kể về việc bé K. không ngoan nên buộc phải dạy dỗ mạnh tay với bé.

Khi nghe những lời nói trên, chị V. rất lo lắng, không biết con có bị gì không nên yêu cầu họ mở camera điện thoại để gặp con, nhưng ba bé nói camera bị hư. Chị V. bèn giữ bình tĩnh và khuyên họ đừng la mắng con mà từ từ dạy dỗ cháu.

Không an tâm về con, chị V. liền nhắn tin cho chị gái của anh T. nhờ ghé phòng trọ ở phường 16, quận 8 thăm hỏi bé K. Đến hôm sau (ngày 28/9), chị V. đang ở quê nhà Phú Yên bỗng nhận cuộc gọi từ chị chồng báo tin con mình bị phỏng, chị V. vội vàng xin nghỉ việc và về nhà sắp xếp vào TP.HCM.

Theo lời chị V., buổi sáng hôm đó (28/9), một người đàn ông ở gần phòng trọ của chồng cũ chị ghé sang thì phát hiện bé T.K. bị bỏng nặng và bị nhốt bên trong nhà. Ngay lập tức, người đàn ông này đến trụ sở Công an phường 16, quận 8 để nhờ hỗ trợ. Rất may mắn là công an đến kịp thời đưa con trai đi bệnh viện và đưa anh T cùng người vợ mới về trụ sở làm việc.

Chồng cũ đã rời khỏi nơi cư trú

Ở một diễn biến có liên quan, chồng cũ chị V. cùng người vợ mới sau khi làm việc với công an thì được cho về nhà. Hiện hai người này đã rời khỏi nơi ở. Cũng theo chị V., bản thân chị là công nhân, hoàn cảnh khó khăn nên không có đủ tiền để lo cho con.

Bé T.K. 6 tuổi đang điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng 1, quận 10, TP.HCM. Ảnh: M.A

Chị phải chạy vạy mỗi nơi một ít được 3 triệu đồng tạm ứng viện phí. Hiện còn thiếu 2 triệu đồng nữa để đủ tạm ứng 5 triệu đồng nhưng chị vẫn chưa kiếm ra được. Chị V. hiện đã viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng và mong muốn được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện Công an phường 16, quận 8 cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị V. và cũng đã báo lên quận. Trong quá trình xử lí vụ việc, cơ quan điều tra sẽ xuống phòng trọ, nơi cư trú của bé T.K cùng ba ruột để làm việc.