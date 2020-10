Nghi buồn chuyện gia đình, người đàn ông đổ xăng tự thiêu

Ngày 8/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc ông VMT (64 tuổi, ngụ TP Thuận An) tử vong sau khi bốc cháy dữ dội.

Người đàn ông đổ xăng, tự thiêu. Ảnh: Camera an ninh

Trước đó, vào trưa 7/10, người dân tại phường Lái Thiêu nghe tiếng la hét thất thanh của ông T. nên chạy ra xem. Khi đến nơi mọi người hoảng hốt phát hiện toàn thân ông T. bị lửa bao phủ.



Thấy vậy, mọi người nhanh chóng lấy nước dập lửa rồi đưa ông T. đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị nhưng ông T. đã không qua khỏi.

Theo một số người dân, nghi do ông T. buồn chuyện gia đình nên đi mua xăng về đổ lên người tự thiêu.