Nghỉ học vì tham gia công tác chống dịch mùa Covid-19, sinh viên bị cấm thi hết môn

Được biết, ngày 11/2, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông đã có thông báo cho sinh viên được nghỉ học do dịch Covid-19. Thời gian nghỉ từ 17/2 đến 23/2. "Việc bố trí lịch học bù sẽ được nhà trường thông báo sau", thông báo ghi.

Bị cấm thi do nghỉ học trong đợt dịch Covid-19

Anh Nguyễn Ngọc Đản, lớp trưởng lớp 19DH01CLT cho biết: Theo lịch ngày 7/3 và 8/3 các sinh viên của lớp sẽ học lại 2 môn: Thực vật dược và Hóa dược. Cùng ngày 7/3, thay mặt lớp, anh Đản viết đơn "Xin tạm nghỉ học" gửi nhà trường.

Anh Đản viết trong đơn: "Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, học viên của lớp không an tâm để theo học và đa số các sinh viên trong lớp có ý kiến thống nhất đề nghị cán sự lớp xin nhà trường cho lớp tạm nghỉ học hết tháng 3/2020. Do đó tập thể lớp xin nhà trường cho học viên của lớp được nghỉ để tránh dịch".

Trường ĐH Công nghệ Miền Đông

Đến ngày 12/3, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông đã ký thông báo cho sinh viên được nghỉ học do dịch Covid-19. Trong thông báo ghi rõ: "Sinh viên liên thông chính quy được nghỉ học từ ngày 12/3 cho đến khi nhà trường có thông báo mới. Trong quá trình nghỉ học, nhà trường sẽ triển khai giảng dạy online một số môn. Trước khi triển khai giảng dạy online, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể đến sinh viên".

Tuy nhiên, ngày 6/6, Khoa Y - Dược của trường lên danh sách "Cần xác minh đi học và cấm thi" môn học phần hóa lý dược, do giảng viên phụ trách Dương Phước An ký.

Trong danh sách này, có khá nhiều trường hợp sinh viên bị yêu cầu: "Xem lại 1 chữ ký", "Xác minh chữ ký" và "cấm thi" khiến nhiều sinh viên bức xúc, làm đơn kêu cứu. Tổng cộng gần 50 sinh viên bị yêu cầu các vấn đề trên.

Sinh viên Hải Yến bức xúc: "Đợt dịch Covid-19, ngày 8/3 tôi nghỉ học môn của thầy Dương Phước An vì tôi từ Hà Nội vào. Tôi nhận thấy không an toàn nên ở nhà tự cách ly. Tôi khẳng định là tôi nghỉ học ngày hôm đó thì tại sao lại yêu cầu tôi xác minh 2 chữ ký. Thầy An thu thập mẫu chữ ký của sinh viên nhằm mục đích gì?

Ngày 17/6 đại diện lớp trên lại tiếp tục có đơn gửi lãnh đạo nhà trường đề nghị xem xét lại vấn đề liên quan đến việc học và thi hết môn do giảng viên Dương Phước An đảm nhiệm.

Trong đơn ghi rõ: "Ngày 8/3, lớp trưởng có gọi điện xin thầy An rằng trong lớp sẽ có một số bạn sinh viên không đến lớp được vì tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cơ quan; có người thân làm công tác y tế tại các khi cách ly dịch Covid-19 nguy cơ lây bệnh cao… nhưng thầy An cũng không giải quyết".

Đơn xin nghỉ học cho tập thể lớp do lớp trưởng viết tay - Ảnh: Quang Phương.

Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Phước Quý Quang, Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông. Ông Quang nói sẽ giao người phụ trách trả lời.

Sau đó, ông Trương Công Khoa, trợ lý hiệu trưởng, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông đã liên lạc với phóng viên.

Ông Khoa nói: "Trường tiếp thu ý kiến của sinh viên kiến nghị, có phương án khắc phục theo hướng tất cả danh sách sinh viên do thầy An cấm thi, trường sẽ thuê một giảng viên khác (không phải thầy An) để cho họ ôn thi và sẽ làm bài thi để lấy điểm quá trình. Riêng về điểm quá trình của sinh viên thấp nếu muốn cải thiện thì đăng ký học luôn với nhóm trên".

Viên chức trường ĐH công lập giữ chức Phó khoa trường Đại học tư?

Các học viên còn bức xúc về việc ông Dương Phước An là viên chức, giảng viên chính tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM nhưng tại sao lại giữ chức Phó khoa Y – Dược, Trường ĐH Công nghệ Miền Đông.

Qua xác minh, ông Dương Phước An đúng là viên chức tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Nơi ông công tác là tại Khoa Dược của trường với chức danh là giảng viên. Ông công tác tại trường từ năm 2005 đến nay.

Phản hồi về vấn đề trên, ông Trương Công Khoa, trợ lý Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông cho hay: "Không có quyết định nào bổ nhiệm thầy An làm Phó khoa cả. Ông Khoa đang là giảng viên thỉnh giảng của trường và có ký hợp đồng dịch vụ là giúp trường quản lý khoa".

Tuy nhiên, theo tài liệu của phóng viên có được, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông Huỳnh Văn Hoàng ký văn bản phân công nhiệm vụ cho ông Dương Phước An làm nhiệm vụ từ đầu năm 2016.

Theo văn bản này, ông Dương Phước An có chức vụ là Phó khoa Y – Dược Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, giữ nhiệm vụ trưởng ban trong kỳ tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên trình độ Đại học chính quy năm 2016.

Chiều 19/7, ông Dương Phước An đã liên lạc lại qua điện thoại với phóng viên. Nói về lớp dược, ông An cho biết: "Vấn đề lớp dược, tôi đã báo cáo Hiệu trưởng nhà trường. Thầy hiệu trưởng đã làm việc với lớp và sẽ có đơn vị phòng ban khác xử lý các vấn đề khúc mắc của sinh viên".

Liên quan đến vấn đề chức danh Phó khoa Y – Dược Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, ông An nói: “Tôi không còn là Phó khoa Y – Dược nữa. Giờ tôi là trợ lý của PGS Trần Công Luận, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, để xử lý công việc hàng ngày thôi, chứ tôi không có chức danh. Tôi nghỉ Phó khoa từ năm 2018. Hiện tôi chỉ ký thay thôi chứ không có chức danh chính thức”.