Nghỉ lễ 30/4 chưa biết đi đâu, khám phá 4 địa điểm du lịch gia đình gần Hà Nội

Vĩnh Phúc



Chỉ cách Hà Nội hơn 1 giờ di chuyển, Vĩnh Phúc "hút hồn" các tín đồ du lịch bởi những thắng cảnh mang vẻ đẹp bình yên, thơ mộng của mây trời, sự kỳ vĩ hoang sơ của rừng núi như Tam Đảo, Hồ Đại Lải, Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, Làng hoa Mê Linh, Hồ Xạ Hương…

Tam Đảo là địa điểm du lịch quen thuộc của người dân các tỉnh phía Bắc (Ảnh sưu tầm)

Nếu muốn tránh các địa điểm đông đúc dịp nghỉ lễ để có những giờ phút thư giãn tĩnh tại, bạn có thể tham khảo các resort có khuôn viên rộng lớn và đầy đủ tiện ích. Trong đó FLC Vĩnh Phúc sẽ là một lựa chọn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đảm bảo một kỳ nghỉ chất lượng khó quên.

FLC Vĩnh Phúc

Cả gia đình sẽ có thể cảm nhận mùa hè đồng quê ùa về với hương thơm của cỏ cây nhiệt đới thoảng trong gió nhẹ, thả lỏng cơ thể với những hoạt động thể chất như bơi lội, đạp xe, spa, quây quần bên nhau trong các hoạt động đốt lửa trại, buffet ngoài trời…. Không gian xanh bao la cũng hấp dẫn du khách qua những góc chụp ảnh độc đáo của tiểu cảnh sân vườn và cỏ hoa rực rỡ.

Không gian xanh mát bên bể bơi tại FLC Vĩnh Phúc

Thung Nham (Ninh Bình)

Bên cạnh những danh thắng như Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, vườn quốc gia Cúc Phương… đã thu hút rất nhiều du khách, dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, các gia đình có thể thay đổi không khí tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham. Nơi đây có diện tích rất rộng, hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch như câu cá, leo núi, tham quan rừng ngập mặn và các hang động, cắm trại và tổ chức tiệc nướng BBQ…

Vườn chim Thung Nham là địa điểm tham quan đầy hấp dẫn (Ảnh: Khu du lịch sinh thái Thung Nham)

Điểm nhấn hấp dẫn du khách mọi lứa tuổi được biết đến là khu vực vườn chim với hơn 5.000 tổ chim có mức độ đa dạng sinh học cao. Tại đây, bạn sẽ được ngắm nhìn bầy chim bay rợp trời chao lượn trên không, bao quanh những dãy núi đá vôi in bóng dưới làn nước trong xanh.

Du khách chèo thuyền kayak khám phá Tràng An

Ngoài ra, với lợi thế nằm trong quần thể danh thắng Tràng An và rất gần Tam Cốc Bích Động, các gia đình có thể kết hợp Thung Nham với các địa điểm này để khám phá các hoạt động trả nghiệm cùng thiên nhiên như đi thuyền ngắm cảnh, chèo thuyền kayak…

Hiện nay Ninh Bình có đầy đủ các dịch vụ lưu trú, từ những homestay mộc mạc đến những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như Thung Nham Resort, Aravinda Resort, SoNa Resort, Emeralda Ninh Bình Resort & Spa…

Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Cách Hà Nội chỉ khoảng 170km, Sầm Sơn được mệnh danh là địa điểm du lịch quốc dân của các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, với đường bờ biển kéo dài và những bãi cát mịn màng.

Với hơn 150 bể bơi độc đáo, bạn sẽ có vô số góc check-in đẹp ngất ngây tại FLC Sầm Sơn (Ảnh: tiffanytrinh0990)

Tuy nhiên, nếu bạn muốn khám phá nhiều trải nghiệm đa dạng hơn thay vì chỉ tắm biển và thưởng thức hải sản, đừng bỏ qua khu nghỉ dưỡng cao cấp đầu tiên của xứ Thanh – FLC Sầm Sơn. Được mệnh danh là tọa độ sống ảo "không góc chết", khu nghỉ dưỡng sở hữu bãi biển riêng cùng hơn 150 bể bơi độc đáo, không gian rộng lớn, thoáng đãng, cảnh quan xanh mát tràn ngập cây lá và hoa cỏ.

Không gian xanh ngát với nhiều trải nghiệm riêng tư tại FLC Sầm Sơn (Ảnh: Thảo Phùng)

Khuôn viên khép kín với đầy đủ tiện ích "all – in – one" tạo điều kiện cho bạn thoải mái tham gia các hoạt động nâng cao sức khỏe ngoài trời mà không sợ cảnh đông đúc, xô bồ.

Mai Châu (Hòa Bình)

Mai Châu chinh phục du khách với những khung cảnh thiên nhiên yên bình thay đổi suốt bốn mùa, thích hợp để du khách nghỉ ngơi, khám phá thiên nhiên trong dịp nghỉ lễ.

Khung cảnh bình yên tại những bản làng người dân tộc ở Mai Châu (Ảnh sưu tầm)

Bản Lác không nhộn nhịp, đông đúc như thành phố nhưng lại có sức níu chân du khách kỳ lạ với những nhà sàn, homestay, khu bán đồ lưu niệm và những món ăn hấp dẫn miền Tây Bắc. Ngoài ra, đến Mai Châu còn là cơ hội để khám phá những điểm du lịch kỳ vĩ do thiên nhiên ban tặng như Đèo Thung Khe, Hang Chiều, Thác Gò Lào, Hang Mỏ Luông…

Giá phòng lưu trú và dịch vụ tại Mai Châu cũng khá phải chăng, các homestay thường nằm trong bản làng yên bình, với những đồi chè, vườn mận xanh ngát.