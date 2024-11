Nghi mâu thuẫn chuyện tiền bạc, người đàn ông sát hại người phụ nữ rồi bỏ trốn

Ngày 29/11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng Ngô Văn Toàn (SN 1968, ngụ quận 8) cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.



Nghi mâu thuẫn chuyện tiền bạc, người đàn ông sát hại phụ nữ rồi bỏ trốn

Theo điều tra ban đầu, lúc 22h25 ngày 28/11, Công an xã Hưng Long tiếp nhận tin báo của công dân về việc nhìn thấy 1 người phụ nữ ngã gục xuống đường trước địa chỉ D10/51 đường T9, ấp 8, xã Hưng Long, trên người có nhiều vết thương.

Toàn lúc bị bắt giữ.

Ban Chỉ huy Công an huyện Bình Chánh thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Sự việc được Công an xã Hưng Long báo cáo cho Ban Chỉ huy Công an huyện Bình Chánh.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh – Trưởng Công an huyện Bình Chánh đã thành lập tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh để làm rõ nội dung vụ việc, xác định đối tượng gây án.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.M.T (SN 1976, ngụ quận 4, tạm trú xã Hưng Long, huyện Bình Chánh).

Với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, được sự chỉ đạo Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự hỗ trợ từ các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng xác định Toàn là hung thủ nên truy bắt.

Sau 3 giờ gây án, Toàn đã bị các trinh sát Công an huyện Bình Chánh bắt giữ khi đang lẩn trốn. Bước đầu, Toàn khai do mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra, làm rõ.