Nghi phạm đứng sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow: Sự thật được phanh phui

Tính đến sáng 24/3, số người thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Crocus ngày 22/3 đã lên đến 143 người và 150 người khác bị thương.

Cơ quan thực thi pháp luật và an ninh Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow. Theo cơ quan an ninh nội địa Nga (FSB), những người bị bắt giữ bao gồm 4 nghi phạm gây ra vụ thảm sát khiến hơn 130 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Thông tin chi tiết về danh tính của nghi phạm và hoàn cảnh của vụ tấn công vẫn đang được tiết lộ. Theo FSB, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và thiết kế cẩn thận để tối đa hóa thương vong. Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành. Đây là những gì được biết cho đến nay:

Giam giữ

Một tuyên bố của FSB cho biết 4 nghi phạm chính đã bị bắt giữ vào đầu giờ thứ Bảy tại Vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới Ukraine. Theo hãng truyền thông 78.ru, những kẻ thủ phạm được cho là đang di chuyển trên chiếc ô tô Renault Symbol/Clio màu trắng mà họ dùng để chạy trốn khỏi hiện trường.

Sau một cuộc rượt đuổi ngắn của các quan chức thực thi pháp luật Nga, các nghi phạm đã bỏ xe. Một trong số họ đã bị bắt giữ tại hiện trường trong khi 3 người khác tìm cách trốn trong rừng, dẫn đến một cuộc truy lùng quy mô lớn, truyền thông đưa tin.

Sau đó, một số video ghi lại cảnh giam giữ và thẩm vấn những kẻ được cho là thủ phạm đã xuất hiện trên mạng. Hai trong số các video được tổng biên tập RT Margarita Simonyan đăng tải, một video khác do nhà báo Aleksandr Kots công bố. Kênh Mash Telegram đưa tin ít nhất một nghi phạm đã bị thương trong cuộc đối đầu với các nhân viên thực thi pháp luật và phải nhập viện.

Các quan chức Nga chưa bình luận về thông tin được cho là một trong những nghi phạm phải nhập viện. Hôm thứ Bảy, FSB đưa ra một tuyên bố trong đó cho biết tổng cộng 11 người đã bị giam giữ liên quan đến vụ việc, trong đó có 4 kẻ bị cáo buộc tấn công.

"Những tên tội phạm có ý định vượt qua biên giới Nga-Ukraine và có những liên hệ liên quan ở phía Ukraine", FSB cho biết thêm, đề cập đến 4 nghi phạm chính. Theo truyền thông Nga, 7 vụ bắt giữ khác diễn ra ở Moscow và khu vực Moscow.

Danh tính các nghi phạm



Các quan chức thực thi pháp luật Nga chưa công bố bất kỳ dữ liệu nào về tên hoặc quốc tịch của 11 người đang bị giam giữ. Bộ Nội vụ Nga chỉ xác nhận rằng không có nghi phạm chính nào có quốc tịch Nga.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Irina Volk cho biết: "Cục di cư của Bộ Nội vụ cùng với các đồng nghiệp FSB của chúng tôi đang nghiên cứu cẩn thận lý do lưu trú và thời gian lưu trú trên lãnh thổ Nga đối với mỗi người bị giam giữ" .

Đoạn phim thẩm vấn những kẻ tình nghi là thủ phạm cho thấy một trong số họ nói bằng tiếng Nga không chuẩn và một người khác nói chuyện với cảnh sát thông qua một thông dịch viên.

Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nghi phạm quỳ gối, run rẩy và thậm chí không thể nói được ngày sinh của mình. Đặc vụ ngoài màn hình nói rằng kẻ khủng bố cảm thấy không khỏe và cần đợi một chút trước khi tiếp tục thẩm vấn.

Sau một thời gian, anh ta thừa nhận rằng thông qua Internet nơi anh ta nghe các bài giảng, các nhà tuyển dụng đã liên hệ với anh ta và đề nghị thực hiện hành vi giết người hàng loạt với số tiền 500 nghìn rúp. Một nửa được chuyển trước vào thẻ, còn lại được hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Họ cũng cung cấp vũ khí. Chính xác đó là ai vẫn chưa được biết. Theo kẻ khủng bố, hắn đã bay tới Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4/3.

Một người bị giam giữ khác, thông qua một phiên dịch viên, nói rằng thông qua Telegram, anh ta đã gặp một Abdullah nào đó, người đã mời anh ta một công việc. Sau đó anh ta đến Xa lộ Dmitrovskoe và mua một chiếc ô tô từ người thân của một người bạn mới.

Thông tin về các đồng phạm đến nay vẫn chưa thu thập được.

Một trong số 4 nghi phạm bị bắt giữ.

Vũ khí và trang bị

Đoạn phim được Ủy ban Điều tra Nga quay tại hiện trường và công bố cho thấy những kẻ tấn công được trang bị những thứ có vẻ như là súng trường tấn công và được trang bị một số lượng lớn đạn dược. Có thể thấy ít nhất một loại vũ khí như vậy giống súng trường tấn công AK trong clip, cùng với gần chục băng đạn vẫn chứa đầy đạn.

Hãng tin Lenta của Nga cũng đưa tin một khẩu súng săn Saiga cũng đã được tìm thấy tại hiện trường. Theo truyền thông Nga, một khẩu súng ngắn Makarov và một băng đạn nữa cũng được phát hiện trong xe của các nghi phạm khi họ bị giam giữ ở vùng Bryansk.

Một trong những nghi phạm đã khai khi thẩm vấn rằng, một kho vũ khí đã được sắp xếp cho họ bởi những người phụ trách mà họ không quen biết và chỉ liên hệ qua Telegram. Một chiếc xe mà họ sử dụng trong vụ tấn công cũng được cho là đã được mua từ một trong những người thân của nghi phạm ngay trước khi xảy ra vụ khủng bố.

Động cơ

Một trong những nghi phạm được quay phim khi bị các nhân viên thực thi pháp luật thẩm vấn khai rằng anh ta đã phạm tội "vì tiền". Người đàn ông cho biết anh ta đã được hứa tặng 500.000 rúp (5.418 USD) và đã chuyển một nửa số tiền này vào thẻ ghi nợ của anh ta trước vụ tấn công.

Thủ phạm bị cáo buộc cũng cho biết anh ta đã "nghe bài giảng… của một nhà thuyết giáo" trên Telegram một thời gian trước khi bị những kẻ được cho là chủ mưu của vụ tấn công tiếp cận "khoảng một tháng trước". Khi bị hỏi thêm về những gì anh ta đã làm tại Tòa thị chính Crocus hôm thứ Sáu, người đàn ông nói rằng anh ta "bắn hạ… người", nói thêm rằng anh ta chỉ được giao nhiệm vụ giết người và việc anh ta giết ai "không thành vấn đề".

Không ai trong số các nghi phạm cam kết trung thành rõ ràng với bất kỳ nhóm cực đoan nào trong cuộc thẩm vấn được công khai.

Và tình huống cuối cùng trả lời câu hỏi chính - ai đứng đằng sau tất cả những điều này. Nỗ lực trốn thoát qua khu vực biên giới Nga được canh gác và đóng cửa chặt chẽ nhất, nơi không chỉ có lính biên phòng mà còn có cả quân đội cùng với Lực lượng Vệ binh Quốc gia, không thể giải thích theo bất kỳ cách nào khác. Những kẻ khủng bố đã được chờ đợi ở đó, hoặc chính họ đã chắc chắn rằng họ đang được chờ đợi.

Nghi vấn kẻ chủ mưu

Cơ quan điều tra Nga không nêu tên bất kỳ kẻ tình nghi nào tổ chức đằng sau vụ tấn công. Theo FSB, họ cũng không báo hiệu bất kỳ mối liên hệ nào giữa các nghi phạm chính với bất kỳ nhóm cực đoan hoặc lực lượng bên ngoài nào, ngoại trừ một số "đầu mối" người Ukraine được cho là sẵn sàng hỗ trợ họ vượt biên vào Ukraine, theo FSB.

Một số phương tiện truyền thông phương Tây, bao gồm Reuters và CNN, đưa tin rằng Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS/ISIL) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm khủng bố cũng được cho là đã công bố một bức ảnh của 4 nghi phạm tạo dáng trên phông nền là lá cờ IS. Bức ảnh được một số phương tiện truyền thông chia sẻ cho thấy bốn người đàn ông đội mũ bóng chày và che mặt. Moscow chưa bình luận về tuyên bố của IS.