Nghi phạm "ngáo đá" đâm chết người vì thấy... chạy xe "ngứa" mắt

Thông tin từ CAND: Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giữ Đỗ Đức Trọng (SN 1989, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc V (SN 1991, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau).

Theo ANTV: Vụ việc xảy ra vào tối 28/2 tại ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau. Tại cơ quan công an, Trọng khai, khi đi trên đường đã gặp anh Nguyễn Quốc V điều khiển phương tiện môtô. Do đang bị "ngáo đá" nên Trọng đã gây gổ với anh V. Trọng đã dùng dao đâm một nhát vào người anh V làm nạn nhân tử vong.

Đối tượng Đỗ Đức Trọng tại cơ quan công an. Nguồn: CAND



Cụ thể: Trước đó, đêm 28/2, người dân phát hiện một thanh niên nằm chết trên đường vắng ở ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo kết quả giám định tử thi, nạn nhân bị đâm thủng tim tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ việc trời tối, đường vắng, rất ít thông tin cung cấp cho cơ quan công an...

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Cà Mau xác định, Trọng chính là nghi can sát hại anh Việt. Tại cơ quan công an, Trọng tỏ ra không bình thường. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì của cán bộ điều tra, Trọng đã thừa nhận hành vi giết anh V.

Theo đó, đêm 28/2, khi đi trên đường thì Trọng gặp anh V điều khiển xe máy ngang qua. Do "ngáo đá", Trọng cho rằng anh V chạy xe thấy "ngứa" mắt nên chửi bới, dùng dao đâm anh V tử vong rồi bỏ trốn.

Sau đó, Trọng về nhà và được gia đình đưa đi TP.HCM để cai nghiện. Một ngày sau, Trọng trốn khỏi nơi cai nghiện về lại Cà Mau thì bị bắt. Được biết, Trọng từng có một tiền án về tội Giết người và nghiện ma túy nặng...

