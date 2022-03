Vụ oan sai hơn 40 năm: Tòa tỉnh tuyên buộc VKS tỉnh bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng

Bị bắt giam oan từ 39 năm trước

Cách đây 39 năm, tối 18/10/1981, tại xã Ninh Giang (nay là phường Ninh Giang, thuộc thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) xảy ra vụ chủ tịch UBND xã này bị bắn chết.

Hôm sau, Công an tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa) bắt giam ông Huỳnh Chiếm Phái cùng ba người khác để điều tra tội giết người. Sau hơn 13 tháng bị tạm giam, đến ngày 2/2/1983, ông Phái được VKSND tỉnh này ra lệnh tạm tha với lý do "xét thấy bị can tuổi già, sức khỏe bị sút kém nên không cần thiết phải giam giữ tiếp".

Sau khi ông Phái liên tục kêu oan, tháng 12/2009, VKSND Khánh Hòa giao cho gia đình ông Phái bản sao quyết định đình chỉ điều tra do VKSND Phú Khánh ban hành ngày 25/9/1984. Quyết định nêu rõ: "Xét thấy không đủ bằng chứng để buộc tội Huỳnh Chiếm Phái phạm tội giết người".