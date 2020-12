Nghi phạm nổ súng khiến 4 người bị thương ở Quảng Nam tự tử?

Chiều 6/12, trao đổi với Tiền phong, ông Phạm Thế Long - Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xác nhận, người dân vừa phát hiện thi thể nghi là đối tượng Đỗ Xuân Hải (SN 1979, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) – nghi phạm nổ súng khiến 4 người thương vong trên địa bàn.

Thi thể trên được phát hiện vào 9h sáng cùng ngày, tại khu vực Đồng Chùa, thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương. Thi thể này đã bị phân hủy nặng, có thể đã tử vong nhiều ngày trước đó.

“Người nhà đã đến nhận dạng, đợi sau khi cơ quan chức năng thực hiện khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra sẽ bàn giao thi thể. Khả năng người này tự tử vì trên cổ quấn dây rừng” – ông Long thông tin. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Trước đó Tiền phong đã thông tin, khoảng 19h30 ngày 26/11, Đ.X.H mang theo súng tự chế đi xe máy đến nhà ông N.T.T (cùng trú thôn Dương Thạch, xã Trà Dương, huyện Nam Trà My). Lúc này ông T. đang nằm xem tivi tại phòng khách thì bị H. bắn, nạn nhân chạy được ra đến sân kêu cứu rồi gục chết. Sau khi gây án, đối tượng trốn khỏi hiện trường.

Cũng trong tối 26/11, một đối tượng đã dùng súng kíp bắn vào ngực chị TR.T.L.N (SN 1982). Tiếp đó, đối tượng dùng dao chém vào đầu và mặt bà Tr.T.L. (SN 1967, mẹ chị N.) và con trai chị N. là Tr.Q.H (SN 2008). Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My đã gắp được viên đạn găm vào ngực chị N. ra khỏi ngực.

Công an xác định 2 vụ nổ súng này đều do một đối tượng thực hiện. Hiện lực lượng công an đang tổ chức vây bắt.