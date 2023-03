Nghi phạm phá cây ATM để trộm 175 triệu đồng ở Đà Nẵng đối mặt hình phạt nào?

Lời khai nghi phạm phá cây ATM để trộm 175 triệu đồng ở Đà Nẵng

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, nghi phạm đập phá cây ATM của Ngân hàng Đông Á) đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm Nguyễn Quốc Nhựt tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo lời khai ban đầu, chiều 23/3, Nhựt đến cây ATM dùng một số dụng cụ đập phá trụ ATM trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu. Sau khi phá được két sắt bên trong, Nhựt lấy khoảng 175 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Công an quận Hải Châu điều động một tổ trinh sát lên đường truy bắt nghi phạm, đồng thời thông báo để công an các địa phương khác hỗ trợ.

Đến địa phận tỉnh Phú Yên, Nhựt bị trinh sát khống chế, di lý về Đà Nẵng lấy lời khai.

Nghi phạm khai đã dùng máy cắt, xà beng để phá và chiếm đoạt số tiền trên tại cây ATM Đông Á. Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can về tội Trộm cắp tài sản.

Đối mặt khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cây ATM là nơi rút tiền tự động nhưng không phải chỗ nào cũng có người bảo vệ, canh gác.

Vì thế, khi thiếu tiền do vỡ nợ, phá sản, thua bạc... không ít đối tượng đã đập phá cây ATM để trộm tiền hoặc cướp tài sản ở các ngân hàng.

Quay lại vụ việc trên, vị chuyên gia cho biết, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, nghi phạm đã dùng xà beng, máy cắt để đập phá cây ATM của Ngân hàng Đông Á, lấy khoảng 175 triệu đồng đồng nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Hành vi của nghi phạm diễn ra vào buổi chiều, có thể còn có người nhìn thấy, tuy nhiên đây là hành vi lén lút đối với chủ sở hữu tài sản nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội "Trộm cắp tài sản" quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Với số tiền chiếm đoạt khoảng 175 triệu đồng, nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể phải chịu khung hình phạt là phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Ngoài ra, theo ông Cường, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân nào dẫn đến việc nghi phạm nãy sinh ý định đập phá cây ATM để chiếm đoạt tài sản.

Ví dụ, trong trường hợp có căn cứ cho thấy nghi phạm đã tham gia đánh bạc và thua lỗ dẫn đến nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ làm rõ hành vi đánh bạc được diễn ra như thế nào.

Nếu chứng minh được có hành vi đánh bạc, cơ quan điều tra cũng có thể xử lý thêm nghi phạm về tội đánh bạc theo quy định của pháp luật.