Nghi phạm sát hại bé gái 12 tuổi ở An Giang có thể chịu khung hình phạt nào?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Phước Tân (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi giết người, liên quan vụ phát hiện bé gái 12 tuổi bị sát hại. Tân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường xảy ra vụ việc bé gái 12 tuổi ở An Giang bị sát hại. Ảnh: CVT

Trao đổi với PV Dân Việt dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của nghi phạm Trần Phước Tân đã có dấu hiệu của tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Theo luật sư Hòe, giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Điểm b, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự quy định, hành vi Giết người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, đây là hình phạt bổ sung.

Phân tích về tội danh, luật sư Hòe cho biết, hành vi khách quan của tội Giết người là hành vi dùng mọi thủ đoạn nhằm làm cho người khác chấm dứt cuộc sống.

Tuy nhiên, cần phân biệt với các trường hợp: Nếu làm chết chính bản thân mình thì bị coi là tự tử hoặc tự sát; nếu vì vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà làm chết người khác thì cấu thành tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Mặt chủ quan của tội Giết người là người phạm tội luôn thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý (cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp).

Giết người với lỗi cố ý trực tiếp là trường hợp một người nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm, nhận thức hậu quả chết người sẽ xảy ra và mong muốn cho hậu quả chết người xảy ra.

Giết người với lỗi cố ý gián tiếp là trường hợp một người nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

Chủ thể của tội giết người là chủ thể thường. Nghĩa là bất kỳ người nào từ 14 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự đều có thể trở thể của tội giết người.

Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật hình sự, thì người từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Từ 16 tuổi trở lên: Chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Trước đó, theo điều tra ban đầu, ngày 3/11, trong lúc nhậu tại nhà người quen ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, Tân quen biết với anh N.H.Đ và cháu V. (12 tuổi, con gái anh Đ). Đến ngày 6/11, Tân nói dối với cháu V. sẽ mua cho cháu điện thoại để học trực tuyến. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Tân điều khiển xe mô tô chở V. đến khu vực xã An Hảo, H.Tịnh Biên rồi thuê nhà trọ ngủ qua đêm.

Sáng ngày 7/11, Tân đi nhậu cùng một số người bạn, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày thì chở V về. Trên đường đi, V. khóc đòi Tân mua điện thoại. Tức giận, Tân chở V. đến khu vực ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên rồi dẫn lên núi dùng tay bóp cổ giết chết nạn nhân.

Sau khi gây án, Tân điều khiển xe về đến khu vực bến phà Châu Giang thuộc TP Châu Đốc thì bị Công an huyện Phú Tân phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Sau nhiều giờ đấu tranh, đến sáng ngày 8/11, Tân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án bé gái 12 tuổi bị sát hại đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.