Từ vụ việc gần 700 ca mắc Covid-19 tại Công ty Tấn Khởi: Không đảm bảo an toàn phòng dịch, có thể bị xử lý

Công ty Tấn Khởi chưa thực hiện đúng quy định

Thông tin mới nhất liên quan ổ dịch gần 700 ca nhiễm Covid-19 tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi (Công ty Tấn Khởi), địa chỉ tại Quốc lộ 1, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), cơ quan chức năng xác định, liên tiếp nhiều tháng, Công ty này không thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho người lao động.

Công ty Tân Khởi có gần 700 ca mắc Covid-19, bước đầu xác định công ty chưa thực hiện đúng quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: NLĐ

Theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, thời điểm đó thì tất cả người lao động trong các công ty thủy sản trên địa bàn phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine mới đủ điều kiện làm việc, bắt buộc các đơn vị sử dụng lao động phải xét nghiệm Covid-19 theo định kỳ 7 ngày/lần cho người lao động.

Trao đổi với Dân Việt, Đại tá Lê Việt Thắng – Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và xác định Công ty Tấn Khởi vi phạm hành chính khi chưa tuân thủ đúng quy định về xét nghiệm Covid-19.

Đại tá Lê Việt Thắng cho biết: "Công ty Tấn Khởi chưa có dấu hiệu vi phạm luật hình sự, chỉ vi phạm hành chính. Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xác minh nhưng không đủ căn cứ vi phạm pháp luật hình sự.

Công ty Tấn Khởi chỉ vi phạm hành chính khi chưa tuân thủ đúng quy định về xét nghiệm Covid-19".

Vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ nào mới bị khởi tố?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, đặc biệt là các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động đông người.



Vụ gần 700 ca mắc Covid-19 tại Công ty Tấn Khởi, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường đã có những phân tích pháp lý. Ảnh: NVCC

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các địa phương đều có những văn bản quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời điểm địa phương có dịch bệnh.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh có thể diễn ra trong thời điểm dịch bệnh, doanh nghiệp phải có phương án phòng chống dịch bệnh, có cam kết về phòng chống dịch bệnh của người lao động và phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn, quy định về đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp các doanh nghiệp không đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng , người quản lý doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015 hoặc tội Làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng theo Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015.

Như trong vụ việc Công ty Tấn Khởi có gần 700 ca nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ trách nhiệm của người quản lý, điều hành doanh nghiệp có đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh hay không, đủ điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh diễn ra hay không.

Luật sư lưu ý rằng, trong trường hợp các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với tình hình mới cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Nếu để xảy ra vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, có thể bị khởi tố vụ án hình sự theo Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp danh nghiệp nào không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng chống dịch bệnh, không tuân thủ các quy định về sản xuất kinh doanh tại thời điểm có dịch bệnh, cần đình chỉ hoạt động kinh doanh, xem xét xử lý đối với người quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.



Tiến sĩ Cường cho rằng, hoạt động sản xuất để duy trì phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động là cần thiết. Tuy nhiên, sản xuất phải an toàn, phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Trong trường hợp sản xuất không đảm bảo an toàn gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động, ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch bệnh, làm lây lan dịch bệnh thì lợi ích từ hoạt động sản xuất chưa thấy đâu nhưng đã gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 9 giờ ngày 19/10, công nhân của Công ty Tấn Khởi là T.T.M.T. chở mẹ đến Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai để khám bệnh. Tại đây, kết quả test nhanh Covid-19 cho thấy T.T.M.T. dương tính.

Theo báo cáo của Công an thị xã Giá Rai, trong 14 ngày trước khi phát hiện mắc Covid-19, hàng ngày T. đi lột tôm tại Công ty Tấn Khởi từ 5 giờ đến 16 giờ. Trong ngày 15/10, T. đi đám cưới tại nhà bà T.T.Q. ở ấp 16A, xã Phong Tân.

Công nhân này chưa tiêm phòng Covid-19, cũng không được xét nghiệm Covid-19 trong 14 ngày làm việc tại công ty đến khi phát hiện mắc Covid-19.

Qua truy vết, xét nghiệm nhanh các trường hợp F1 liên quan nữ công nhân này ngay trong đêm 19/10, ngành y tế ghi nhận thêm hàng chục công nhân Công ty Tấn Khởi dương tính với SARS-CoV-2.

Kể từ đó đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 700 trường hợp dương tính tại công ty này, chiếm khoảng 80% số công nhân của công ty.

Ngoài ra, ngành y tế còn ghi nhận hơn 500 ca dương tính tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thuỷ sản Châu Bá Thảo (có trụ sở tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai), xác định nguồn lây từ Công ty Tấn Khởi.