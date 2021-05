Nghi phạm trộm 300 lượng vàng vô hiệu hóa các camera an ninh

Sáng 17/5, Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Đức Hoàng (32 tuổi, tạm trú khu phố Tân Thành 2, phường Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) sau bốn ngày đột nhập tiệm vàng Anh Trung lấy trộm 300 lượng vàng 18K.

Lê Đức Hoàng quê ở xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đăk Lăk, làm nghề sửa chữa điện tử ở TX.Hoài Nhơn, bị Công an tỉnh Bình Định tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Đức Hoàng cùng số vàng trộm được.

Bước đầu Hoàng khai nhận, rạng sáng 12/5, Hoàng đội mũ, đeo ba lô đột nhập vào tầng hai tiệm vàng Anh Trung (ở phường Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) rồi dùng xà beng cạy cửa gỗ, đi xuống tầng trệt và vô hiệu hóa các camera an ninh.

Trước khi cạy kính tủ trưng bày lấy toàn bộ vàng, Hoàng khóa ngoài phòng ngủ của vợ chồng chủ tiệm. Hình ảnh của Hoàng bị camera xung quanh tiệm ghi lại.

Trước đó, ngày 12/5, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Anh Trung (chủ hiệu vàng Anh Trung) về việc hiệu vàng này bị kẻ trộm đột nhập lấy đi khoảng 300 lượng vàng 18K.

Số vàng mà Hoàng trộm được chưa kịp tiêu thụ.

Qua trích xuất camera, vụ trộm xảy ra lúc 2h15' ngày 12/5. Kẻ trộm là thanh niên đội mũ, mang balo, khẩu trang, mặc trang phục kín toàn thân đột nhập từ lầu 2 vào nhà. Trước khi thực hiện vụ trộm, đối tượng đã vô hiệu hóa camera giám sát, khóa trái cửa phòng ngủ của chủ nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an thị xã Hoài Nhơn đến xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được Hoàng là nghi phạm thực hiện vụ trộm trên.