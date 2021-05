“Em rể hờ” ăn trộm vàng, tiền của chị vợ

Chiều tối 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Duy Phương (sinh năm 1984, cư trú ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Trộm cắp tài sản”.

