Nghịch lý: Giá cà phê xuất khẩu tăng tại sao giá cà phê trong nước lại giảm?

Cập nhật giá cà phê hôm nay 2/4

Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay 2/4 vẫn tương đối ảm đạm. Cụ thể, giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) đạt 31.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở một số huyện của tỉnh Đăk Lăk dao động trong khoảng 32.000 - 32.100 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông, Gia Lai dao động quanh mức 31.700 - 31.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 31.900 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 3/2021, thị trường cà phê trong nước diễn ra khá ảm đạm trong bối cảnh lượng dự trữ ít, nhưng nhu cầu thu mua cũng thấp.

Ngày 30/3/2021, giá cà phê Robusta giảm từ 1,8 – 2,8% so với ngày 27/2/2021, mức giảm thấp nhất là 1,8% tại các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, xuống còn 32.100 – 32.500 đồng/kg; mức giảm cao nhất 2,8% tại tỉnh Lâm Đồng, xuống còn 31.400 – 31.500 đồng/kg.

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê Robusta loại R1 giảm 1,2% so với ngày 27/2/2021, xuống mức 33.900 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay 2/4 ở các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.000 - 32.000 đồng/kg. Trong ảnh: Sơ chế cà phê tại Đăk Đoa, Gia Lai. Ảnh: K.Nguyên.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê trong tháng 3/2021 đạt 145.000 tấn, trị giá 275 triệu USD, giảm 21,1% về lượng và giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung quý I/2021, xuất khẩu cà phê ước đạt 428.000 tấn, trị giá 771 triệu USD, giảm 17% về lượng và giảm 11,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Điều đáng nói là, tháng 3/2021, giá cà phê xuất khẩu bình quân ước đạt 1.897 USD/tấn, tăng 7,9% so với tháng 2/2021 và tăng 12,8% so với tháng 3/2020.

Tính chung quý I/2021, giá cà phê xuất khẩu bình quân ước đạt 1.801 USD/tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.



Giá cà phê còn giảm?

Tháng 3/2021, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm so với tháng 2/2021. Trên sàn giao dịch London, ngày 30/3/2021, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2021 và tháng 7/2021 giảm lần lượt 6,6% và 6,2% so với ngày 27/2/2021, xuống còn 1.376 USD/tấn và 1.397 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 9/2021 giảm 5,9% so với ngày 27/2/2021, xuống còn 1.415 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2021 giảm 4,9% so với ngày 27/2/2021, xuống còn 146,8 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2021 và tháng 9/2021 giảm lần lượt 6,9% và 5,4% so với ngày 27/2/2021, xuống 145,55 Uscent/lb và 152 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.431 USD/tấn, giảm 100 USD/tấn (tương đương mức giảm 6,5%) so với ngày 27/2/2021.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo, giá cà phê sẽ giảm trong thời gian tới do thị trường lo ngại nhu cầu yếu, tiêu thụ cà phê giảm khi những nước tiêu thụ cà phê lớn như Đức và Pháp đều áp dụng lệnh giãn cách xã hội.

Nguồn cung cà phê toàn cầu được bổ sung khi Indonesia đang trong vụ thu hoạch.

Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện tín hiệu khả quan khi dữ liệu báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi và việc Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tăng nhanh số người được tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ tác động tích cực lên thị trường hàng hóa. Do đó, mức giảm của giá cà phê sẽ không đột biến.