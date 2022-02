Nghiên cứu tiết lộ 1/2 số bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ sẽ không phải nhập viện nếu họ tiêm chủng đầy đủ

Một bệnh nhân Covid-19 trong ICU ở phía nam Quận Los Angeles. Ảnh: Francine Orr/Los Angeles Times

161.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại các bệnh viện Mỹ vào ngày 19/1, FT đưa tin. Nhưng cũng theo FT, nếu Mỹ có tỷ lệ tiêm chủng tương tự Đan Mạch, con số này sẽ chỉ còn là 91.000 bệnh nhân. Còn nếu tỷ lệ tiêm chủng của Mỹ tương đương Anh, con số này sẽ là 100.000.

Báo cáo nhấn mạnh rằng rất nhiều quốc gia khác đang làm tốt hơn Mỹ trong việc tiêm chủng cho người dân, bất chấp việc Mỹ có khả năng dễ dàng tiếp cận vaccine.

Bảng số liệu cho thấy nếu tiêm chủng đầy đủ, số lượng bệnh nhân Mỹ nhập viện do Covid-19 chắc chắn sẽ ít hơn. Ảnh: FT

Các số liệu do Our World in Data thu thập cho thấy 90% dân số Bồ Đào Nha, 81% dân số Đan Mạch và 71% dân số Anh đã tiêm ít nhất hai mũi vaccine Covid-19. Trong khi đó, chỉ khoảng 64% dân số nước Mỹ đã tiêm đầy đủ 2 mũi.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang tụt hậu trong việc cung cấp mũi tiêm tăng cường cho người dân của mình, theo Our World in Data.

Biểu đồ so sánh tỷ lệ tiêm mũi vaccine tăng cường Covid-19 của Mỹ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Anh. Ảnh: Our World in Data