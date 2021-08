Ngỡ ngàng Toyota Corolla Altis phiên bản thể thao, có gì đặc biệt?

Trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam, Toyota Corolla Altis đang tỏ ra là chiếc xe yếu thế nhất khi thương hiệu Nhật Bản quá chậm nâng cấp. Thế hệ thứ 11 hiện tại, Toyota Corolla Altis đã mở bán từ năm 2014 và người dùng mong chờ bản All New thay vì việc bổ sung bodykit như năm ngoái.



Theo nhiều nguồn tin, Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 12 có thể bán ra vào quý IV năm nay, đặc biệt có thêm phiên bản thể thao GR Sport.

Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 có gì đặc biệt?

Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 sắp về Việt Nam. Ảnh Peter.

Ở thị trường quốc tế, Toyota Corolla Altis sẽ được gọi dưới cái tên Toyota Corolla và thế hệ mới đã mở bán từ năm 2019. Đến nay, xe đã được thêm phiên bản GR Sport với diện mạo thể thao hơn.

Theo trải nghiệm thực tế của một Youtuber, Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 thực sự đã thuyết phục người này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, với ngoại thất màu đen, mẫu xe này càng trở nên hầm hố hơn.

Ở phần đầu, xe được bổ sung thêm hốc gió, cản trước được mở rộng hơn giúp Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 trở nên bề thế. Phiên bản này sẽ được trang bị đèn pha LED Projector hiện đại kết hợp dải đèn định vị ban ngày kiểu mới. Hơn nữa, dải crom 2 bên nối liền vào logo cũng giúp xe trở nên sang trọng, cá tính hơn.

Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 với ngoại thất ngầu hơn. Ảnh Peter.

Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 thế hệ mới có phần thân xe được gia tăng kích thước, gương chiếu hậu cải tiến khi lùi khỏi cột A giúp tầm quan sát của người lái tốt hơn. Bộ la-zăng của bản GR Sport cũng được thiết kế mới dạng đa chấu kích thước 17 inch.



Trong khi đó, đuôi xe Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 được bổ sung thêm cản sau với những đường khuếch lưu gió, đèn hậu LED đồ hòa mới nối liền bởi dải crom. Huy hiệu GR Sport cũng xuất hiện ở đây giúp người dùng dễ dàng phân biệt.

Bên trong khoang lái, tổng thể chiếc Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 không khác biệt so với bản thường. Điểm nhấn của Corolla Altis là tông màu đỏ/đen kết hợp và nút bấm điều khiển, đồng hồ thông tin sau lái được gắn thêm huy hiệu GR Sport.

Nội thất xe Toyota Corolla Altis GR Sport 2021. Ảnh Peter.

Ghế ngồi của xe không còn là da thông thường mà là sự kết hợp với da lộn, viền khâu chỉ đỏ nổi bật và logo GR Sport trên tựa đầu giúp tạo điểm nhấn khác biệt cho bản Toyota Corolla Altis thể thao.

Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 sử dụng màn hình giải trí mới đặt nổi trên táp-lô với kích thước 9 inch có khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto với điện thoại thông minh và các kết nối như USB/Bluetooth/AUX…

Mẫu xe hạng C này được bổ sung gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense khi có hệ thống phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường/giữ làn đường…

Toyota Corolla Altis GR Sport 2021 sử dụng động cơ mã hiệu 2ZR-FE 1.8L sản sinh công suất 138 mã lực, mô men xoắn cực đại 172 Nm và hộp số Super CVT-i với 7 cấp số ảo.

Với phiên bản GR Sport, Toyota Corolla Altis sẽ gia tăng sức ép lên đối thủ Honda Civic RS dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới.