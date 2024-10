Ngỡ ngàng trước số dư tài khoản của các bị can truy nã trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) tạm thời khép lại. Trong tháng 11/2024 sắp tới, tòa án sẽ tiếp tục mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 1). Một trong những điểm đáng chú ý trong đại án này, là quá trình tố tụng, các cơ quan bảo vệ và thực thi luật pháp, luôn quan tâm đến việc thu hồi tài sản, tang vật, để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong quá trình Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, có 5 bị can là "tay chân đắc lực" của Trương Mỹ Lan đã nhanh chân trốn khỏi nơi cư trú, gồm: Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Thị Thu Sương và Nguyễn Lâm Anh Vũ.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (bìa trái) tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (Giai đoạn 2) ngày 30/9/2024. Ảnh: H.H

Trong đó, Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương và Trầm Thích Tồn từng được Trương Mỹ Lan giao giữ các chức vụ cao tại Ngân hàng SCB và các công ty con trong "hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát" như: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc…

Đặc biệt, trong quá trình điều tra, mặc dù 5 bị can trên đã trốn khỏi nơi cư trú, nhưng Cơ quan điều tra Bộ Công an đã kịp thời phong tỏa tất cả các tài khoản do 5 bị can có tên trên đứng tên chủ tài khoản.

Điều đáng nói, thống kê số dư tài khoản của 2 bị can "cộm cán" Đinh Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Sương, người ta không khỏi "giật mình" vì nhiều lẽ.

Bị can Đinh Văn Thành bị phong tỏa 3 tài khoản và 5 bất động sản tại TP.HCM. Số dư trong tài khoản của Thành có giá trị ít nhất là khoảng 2,8 triệu đồng và nhiều nhất là 10,4 triệu đồng. Năm bất động sản đứng tên Đinh Văn Thành được thể hiện bằng 1 thửa đất ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân; còn lại là 4 căn hộ tại Chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP.HCM.

Với bị can Trầm Thích Tồn từng giữ các chức vụ: phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, Giám đốc chi nhánh Công ty CP An Đông, Giám đốc chi nhánh Công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát… Thế nhưng, sau khi trốn khỏi nơi cư trú, trong 3 tài khoản ngân hàng của Tồn còn đúng…0 đồng, 13.189 đồng và 51.749 đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: T.C

Riêng với Nguyễn Thị Thu Sương, bị can này đứng tên 21 tài khoản tại các ngân hàng. Trong đó, có 12 tài khoản thông thường, 3 tài khoản vay nợ và 7 tài khoản dành cho sở hữu cổ phiếu. Số dư trong 12 tài khoản thông thường của bị các Sương có giá trị thấp nhất là … 0 đồng (3 tài khoản); còn lại có giá trị 675.419 đồng, 6,9 triệu đồng, … và 13,4 triệu đồng.

Trong lúc đó, riêng 3 tài khoản vay nợ, thì bị can Sương để lại các khoản nợ "khủng" cho 3 ngân hàng, không biết khi nào đòi lại được tiền. Lần lượt các khoản vay nợ mà bị can Sương còn số dư tiền vay nợ gồm: 21,6 tỷ đồng, 4,6 tỷ đồng và 3,6 tỷ đồng.

Trung tâm thương mại Uni Square trên đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM, liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hiện đang nằm trong danh sách bị ngăn chặn giao dịch. Ảnh: T.L

Bị can Nguyễn Thị Thu Sương có 19 bất động sản (nhà, đất) nằm rải rác khắp các quận – huyện, thuộc địa bàn TP.HCM.

Trong đó, bị can Sương đứng tên 16 thửa đất ở xã Bà Điểm, xã Xuân Thới thượng, huyện Hóc Môn; 2 căn nhà đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1; căn nhà số 15 Ngô Đức Kế, quận 1 và căn nhà số 383 Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM.

Chỉ tính giá trị căn nhà số 15 Ngô Đức Kế, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM, có giá thị trường đã hơn 100 tỷ đồng.