Vụ thuê đất “dính” đại án Vạn Thịnh Phát: Nguy cơ hàng trăm công nhân Công ty Vina Yến mất việc làm

Án đã tuyên, nhưng chưa thể thi hành án

Báo Dân Việt từng đăng loạt bài "Thuê đất của Công ty Tân Thành Long An: Vina Yến ‘khóc ròng’ vì đất ‘dính’ đại án" (26/4/2023). Bài báo phản ánh cách đây 7 năm, vào năm 2014, Công ty cổ phần đầu tư sinh thái Vina Yến (viết tắt Công ty Vina Yến) đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An.

Theo đó, Vina Yến thuê 51.600m2 đất, tại khu F, Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, do Tân Thành Long An là chủ đầu tư, để lập dự án nuôi yến công nghiệp.

Tổng thể khu đất 51.600m2 đất Vina Yến thuê tại Khu công nghiệp - đô thị Việt Phát, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: Hoàng Hưng

Song, quá trình thực hiện hợp đồng thuê đất, Công ty Tân Thành Long An đã vi phạm hợp đồng. Vì vậy, ngày 14/11/2017, Vina Yến đã khởi kiện Tân Thành Long An ra tòa. Ngày 15/11/2021, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thủ Thừa xét xử sơ thẩm. Ngày 29/8/2022, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm vụ án. Cả 2 phiên tòa đều ra bản án tuyên:

Công nhận giá trị pháp lý của hợp đồng thuê đất. Buộc Công ty Tân Thành Long An phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và giao bản chính 2 Giấy chứng nhận QSDĐ (CA950385 và CA950384) cho Công ty Vina Yến.

Trớ trêu, từ năm 2018, Công ty Tân Thành Long An đã "cắm" cả 2 Giấy chứng nhận QSDĐ (CA950385 và CA950384), của khu đất 51.600m2 mà Vina Yến đang thuê, để thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), bảo lãnh cho 37 công ty thuộc "hệ sinh thái" của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay hơn 33.288 tỷ đồng.

Dự án nuôi và chế biến sản phẩm từ yến được đầu tư bởi Công ty Vina Yến, tại Khu công nghiệp - đô thị Việt Phát. Ảnh: Hoàng Hưng

Tháng 10/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự đối với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Toàn bộ đất đai trong Khu công nghiệp – đô thị Việt Phát, do Công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư, cũng bị Cơ quan điều tra Bộ Công an phong tỏa, cấm giao dịch. Vì vậy, trong vụ án tranh chấp "hợp đồng nguyên tắc về thuê đất" giữa Vina Yến với Tân Thành Long An, dù bản án đã tuyên, nhưng tới nay vẫn chưa thể thi hành án.

"Khóc ròng" vì thuê đất "dính" đại án

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lâm Trúc Nhỏ - Chủ tịch HĐQT Công ty Vina Yến - cho biết: "Thực hiện bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Long An, Công ty Tân Thành Long An phải giao lại chúng tôi 2 Giấy chứng nhận QSDĐ của khu đất 51.600m2, mà chúng tôi đang thuê. Có được sổ đỏ, doanh nghiệp mới vay vốn ngân hàng, trả nợ, mở rộng sản xuất - kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động… Tuy nhiên, từ ngày án tuyên đến nay đã 3 năm, bản án vẫn chưa thể thi hành. Doanh nghiệp khó khăn trăm bề".

Công nhân sản xuất tổ yến tại Công ty cổ phần đầu tư sinh thái Vina Yến. Ảnh: Hoàng Hưng

Thật vậy, việc Công ty Tân Thành Long An cố tình không thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký giữa Tân Thành Long An và Vina Yến, đã gây ra những thiệt hại rất lớn về kinh tế cho Công ty Vina Yến. "Trong suốt 7 năm qua, Vina Yến đã đầu tư hơn 300 tỷ đồng vào Dự án nuôi và chế biến sản phẩm từ yến. Do những vướng mắc trên, công việc sản xuất - kinh doanh bị gián đoạn, hàng trăm công nhân trước nguy cơ mất công ăn, việc làm… Về phía doanh nghiệp thì phải chịu lãi suất chất chồng, vì chưa có tiền trang trải nợ nần" - ông Nhỏ nói.

Trong khi đó, Khu công nghiệp - đô thị Việt Phát, do Công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 1.800ha (trong đó có 5,1ha thuộc dự án nuôi chim yến của Công ty Vina Yến đang tranh chấp).

Ngày 1/8/2022, nhóm cổ đông sở hữu Công ty Tân Thành Long An và bà Võ Thị Kim Khoa (thuộc Tập đoàn Novaland) đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Tân Thành Long An cho bà Võ Thị Kim Khoa, với giá 30.000 tỷ đồng.

Toàn bộ diện tích hơn 1.800ha Khu công nghiệp - đô thị Việt Phát đã được chủ Công ty Tân Thành Long An chuyển quyền sở hữu cho người khác và bảo lãnh cho 15.000 tỷ đồng trái phiếu Tân Thành Long An và Vạn Trường Phát. Ảnh: Hoàng Hưng

Bà Khoa có trách nhiệm bảo lãnh khoản tiền 15.000 tỷ đồng trái phiếu Tân Thành Long An và Vạn Trường Phát. Hiện bà Khoa đã chuyển tiền đặt cọc 1.750 tỷ đồng để trở thành chủ sở hữu Tân Thành Long An. Toàn bộ diện tích đất đai Khu công nghiệp - đô thị Việt Phát (trong đó có 51.600m2 Vina Yến đang thuê) đang đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ trái phiếu 15.000 tỷ đồng của Công ty Tân Thành Long An và Vạn Trường Phát.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã có văn bản ngăn chặn giao dịch đối với khối tài sản này. Việc thi hành án, giao trả 2 Giấy chứng nhận QSDĐ cho Công ty Vina Yến chỉ được giải quyết, tháo gỡ phong tỏa, cho phép giao dịch.

Sau khi Công ty Tân Thành Long An được tháo gỡ, hủy bỏ ngăn chặn toàn bộ dự án, quyền sử dụng đất và giao dịch của công ty này.

Về phía Công ty Vina Yến, ông Lâm Trúc Nhỏ - Chủ tịch HĐQT Công ty Vina Yến - cho rằng: "Chúng tôi hết sức mong mỏi các cơ quan luật pháp. Trong quá trình xét xử, xử lý các sai phạm xảy ra trong đại án Vạn Thịnh Phát, phán quyết có lý, có tình, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với Công ty Vina Yến.

Sớm tháo gỡ, để Công ty Tân Thành Long An trả lại 2 Giấy chứng nhận QSDĐ cho doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp mới có thể vượt khó khăn, giúp hàng trăm công nhân thoát nguy cơ mất việc làm như hiện nay".