Ngoài mô tô, Ngọc Trinh còn sở hữu loạt siêu xe giá bao nhiêu?

Ngày 19/10, Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, SN 1989, ngụ TP. Thủ Đức) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Trinh được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng nội y" với cuộc sống xa hoa, thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe nhà, xe trên mạng xã hội. Dù là phụ nữ, nhưng Ngọc Trinh cũng khá nổi tiếng trong giới chơi xe khi sở hữu hàng loạt xế hộp hạng sang đắt đỏ.

Rolls-Royce Ghost độ Black Pink

Rolls-Royce Ghost đời 2012 được Ngọc Trinh sở hữu vào năm 2021 với giá trị thời điểm đó hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, chiếc sedan siêu sang đến từ Anh quốc này còn được "người đẹp" bỏ thêm hơn 2 tỷ để độ Black Pink từ trong ra ngoài.

Rolls-Royce Ghost độ Black Pink của Ngọc Trinh. FBNV.

Theo đó, chiếc Rolls-Royce Ghost Series I được trang bị khối động cơ V12 - 6.6L Bi-Turbo cho công suất 570 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp giúp xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ mất 4,8 giây, trước khi đạt tới vận tốc tối đa 249 km/h.

Trong các sự kiện lớn, Ngọc Trinh vẫn thường xuất hiện với Rolls-Royce Ghost độ Black Pink đắt nhất trong bộ sưu tập siêu xe của "người đẹp" Trà Vinh.

Mercedes-Maybach S500 2018

Trong bộ sưu tập xe siêu sang, Mercedes-Maybach S500 2018 cũng là cái tên đáng chú ý của Ngọc Trinh. Mẫu xe siêu sang đến từ thương hiệu Đức này gắn bó với Ngọc Trinh thời gian khá dài trước khi có thêm Rolls-Royce Ghost.

Mercedes-Maybach S500 2018 khoảng 10 tỷ đồng.

Giá của Mercedes-Maybach S500 2018 khoảng 10 tỷ đồng và thời điểm mua thì đây là chiếc xe đắt nhất của dòng sedan hạng sang cỡ lớn đến từ Đức.

Sức mạnh của Mercedes-Maybach S500 được cung cấp từ khối động cơ V8 4.6L Twinturbo với công suất 455 mã lực và momen xoắn cực đại 700 Nm tại 1.800 - 2.500 vòng/phút. Kết hợp với hộp số tự động G-Tronic 9 cấp thì Mercedes-Maybach S500 có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250km/h.

Land Rover Range Rover LWB

Chiếc SUV hạng sang đến từ Anh quốc của Ngọc Trinh có ngoại thất màu trắng. Thời điểm mua Range Rover LWB năm 2014, đây mới là chiếc xe thứ 2 ở Việt Nam. Được biết, giá của Range Rover LWB lúc mua là 12 tỷ đồng.

Range Rover LWB sử dụng động cơ V8 cho công suất tối đa 503 mã lực tại 6.000 - 6.500 vòng/phút. Chiếc SUV này có khả năng tăng tốc thành công từ 0 km/h đến 100 km/h trong 5,5 giây.

BMW 750Li

Trước đó, "người đẹp" xứ Trà cũng đã sử dụng chiếc xe hạng sang BMW 750Li có giá khoảng 5 tỷ đồng. động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4,4 lít với công suất sản sinh tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Bộ sưu tập siêu xe của Ngọc Trinh có trị giá gần 40 tỷ đồng chưa kể những chiếc mô tô mà cô sở hữu.