Ngôi nhà 5 tầng nghiêng như sắp đổ ở Hải Phòng đang được sửa thành thẳng đứng

Nhiều người dân ở Hải Phòng đang theo dõi việc sửa chữa ngôi nhà 5 tầng số 23A lô 6D Lê Hồng Phong. Ngôi nhà nghiêng hẳn sang một bên tưởng như sắp đổ sập giờ đang được các kỹ sư chữa thành thẳng đứng như thời gian mới xây.

Ngôi nhà 5 tầng nghiêng như sắp đổ sập ở Hải Phòng giờ đang được sửa lại thẳng đứng

Ngôi nhà 5 tầng nghiêng như sắp đổ theo quan sát đã khá thẳng khi áp sát vào nhà bên cạnh.

Sáng ngày 17/6, theo quan sát của PV Dân Việt, ngôi nhà số 23A giờ đã khá thẳng đứng, không còn nghiêng như trước.

Được biết, ngôi nhà này thẳng đứng được như lúc mới xây là do chủ nhà số 23A thuê một Công ty chuyên căn chỉnh nhà nghiêng nhà thành thẳng sửa cho ngôi nhà 5 tầng cao 15m bị nghiêng như sắp sập của mình.

Ngôi nhà 5 tầng nghiêng đã thẳng đứng tuy nhiên vẫn phải được chống đỡ bằng những thanh sắt lớn.

Theo cam kết của Công ty căn chỉnh nhà nghiêng thành thẳng đứng cho nhà số 23A với UBND phường Đông Khê thì việc căn chỉnh thẳng ngôi nhà này được thực hiện bằng các thiết bị thủy lực đạt độ an toàn và chính xác cao, đảm bảo an toàn cho con người, an toàn cho công trình và cho người xung quanh trong suốt quá trình thi công.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, để làm thẳng đứng ngôi nhà nghiêng như sắp đổ, chủ nhà đã phải bỏ ra số tiền khoảng 400 triệu đồng.

Trao đổi với PV Dân Việt, một người dân cho biết, hy vọng công trình sau khi được căn chỉnh sẽ đảm bảo an toàn cho gia chủ và người dân trong khu vực.

Trước đó, ngôi nhà 5 tầng số 23A lô 26D Lê Hồng Phong, cao 15m (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị nghiêng một góc lớn như sắp đổ sập.

Trước đó, ngày 3/4, như Dân Việt đã đưa tin, ngôi nhà 5 tầng số 23A lô 26D Lê Hồng Phong, cao 15m (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị nghiêng một góc lớn, có thể đổ sập bất cứ lúc nào khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng của Hải Phòng đã phong tỏa hiện trường để tránh nguy hiểm cho người dân và yêu cầu chủ nhà phải thuê một đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá xem ngôi nhà số 23A có đủ điều kiện để tồn tại hay phải phá dỡ.

Được biết, sau khi việc sửa chữa hoàn thành, cơ quan chức năng sẽ thẩm định đánh giá xem ngôi nhà đã đạt tiêu chuẩn an toàn hay chưa.