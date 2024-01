Ngựa lặn: Môn thể thao nguy hiểm và tàn nhẫn nhất thế kỷ 19

Theo Texas Escapes, môn ngựa lặn được "phát minh" bởi một người tên là William "Doc" Carver. Carver đã từng làm việc với Buffalo Bill Cody, nhưng đến những năm 1880, ông đã đi du lịch khắp mọi nơi với chương trình Wild West của riêng mình. Carver là một tay bắn súng vô cùng giỏi, và kỹ năng sử dụng súng trường của ông là điểm thu hút chính của chương trình, nhưng sau một thời gian, ông ấy đã thêm một mánh lới quảng cáo mới: ngựa lặn.

Người ta cho rằng vào năm 1881 Carver đang bắc một cây cầu bắc qua sông Platte (Nebraska) bị sập một phần. Con ngựa của ông đã rơi và lặn xuống vùng nước bên dưới, tạo cảm hứng cho Carver phát triển bộ môn cưỡi ngựa lặn.

Carver huấn luyện nhiều loài động vật khác nhau và đi tham gia vào nhiều chương trình biểu diễn. Con trai của ông, Al Floyd Carver, đã xây dựng đoạn đường tháp dốc và trở thành vận động viên đầu tiên của bộ môn thể thao mạo hiểm này.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Animal Behavior Magaztreen cho biết nếu bạn tử tế với ngựa, ngựa có thể trở thành người bạn chung thủy nhất và lâu bền nhất. Nghiên cứu này cũng cho thấy ngựa có thể hiểu được tiếng người nhiều hơn ta tưởng. Trí nhớ của chúng khá tốt. Chúng nhớ được mặt người sau thời gian xa cách rất lâu và nhớ lệnh tới 10 năm hay lâu hơn.

Một trong những chương trình nổi tiếng nhất của William "Doc" Carver là "The Great Carver Show" đã trở thành tâm điểm thu hút tại Bến tàu Thép của Thành phố Atlantic ở New Jersey. Màn trình diễn kỳ lạ này có sự tham gia của một con ngựa với một cô gái trẻ mặc áo tắm trên lưng, đang nhảy từ một bục cao xuống một vũng nước bên dưới.

Những con ngựa khi tham gia vào bộ môn này sẽ phải chạy lên một đoạn đường trải thảm trong khi người cưỡi ngựa đợi ở trên cùng, sau đó leo lên khi con ngựa chạy ngang qua để cùng nhau lao xuống vùng nước bên dưới.

Khi những con ngựa đáp xuống mặt nước, chúng sẽ chìm xuống cho đến khi móng guốc chạm đáy và sau đó đẩy cơ thể trở lại bề mặt. Các thợ lặn thường được huấn luyện với ngựa của họ trong nhiều năm, dần dần di chuyển lên các bệ lặn cao hơn và thử thách hơn.

Giống như hầu hết loài có vú, ngựa có thể nổi trong nước nhưng bơi rất kém. Do hình thể cao và bốn chân nhỏ, ngựa không thể bơi hiệu quả. Ngoài ra, nó còn phải giữ đầu cao để không bị nước tràn vào tai, vì tai là bộ phận giữ thăng bằng của ngựa.

Người ta cho rằng trong tất cả các chương trình diễn ra, không có một sự cố nào được báo cáo về thương tích nặng ở ngựa. Tuy nhiên, điều tương tự lại không xảy ra đối với các vận động viên.

Trung bình có hai lần bị thương mỗi năm, thường là gãy xương hoặc bầm tím. Chấn thương nghiêm trọng nhất trong lịch sử chương trình đã xảy ra với Sonora Webster.

Năm 1931, trong một lần lặn, con ngựa của bà lao vào bể và mất thăng bằng, điều này khiến nó đập đầu xuống mặt nước. Sonora không thể nhắm mắt đủ nhanh so với tốc độ rơi xuống của con ngựa, dẫn đến võng mạc bị tách rời khiến cô không còn thị lực.

Mặc dù bị mù, Sonora vẫn tiếp tục tham gia vào bộ môn thể thao mạo hiểm này trong mười một năm sau đó. Một bộ phim dựa trên cuộc đời của cô, Wild Hearts Can't Be Broken, được phát hành vào năm 1991 và dựa trên cuốn hồi ký A Girl and Five Brave Horses của cô.

Sự phản đối từ các nhà hoạt động vì quyền lợi động vật đã khiến các buổi biểu diễn ngựa lặn ở thành phố Atlantic chấm dứt vào những năm 1970. Mặc dù đã có một thời gian ngắn hoạt động này quay trở lại tại bến tàu vào năm 1993, nhưng nó một lần nữa bị đóng cửa vì sự phản đối của cộng đồng.

Trên thực tế, để có thể tham gia vào bộ môn này, nhưng con ngựa sẽ phải tham gia huấn luyện nhiều giờ đồng hồ với bốn lần lao xuống vùng nước mỗi ngày và đều đặn trong 7 ngày một tuần.

Hầu hết mọi người coi bộ môn ngựa lặn là tàn nhẫn đối với động vật. Trong suốt lịch sử của nó, nhiều người tin rằng những người huấn luyện đã buộc những con ngựa không muốn lặn bằng dây, cửa bẫy và dây điện.

Nếu chúng ta nhìn môn thể thao này từ một quan điểm khách quan, thì việc lặn là hành động không được thực hiện với hầu hết các loài ngựa một cách tự nhiên. Đó không phải là điều mà chúng tiến hóa để làm, vì ngựa hoàn toàn là động vật sống trên cạn. Do đó, bạn có thể tranh luận rằng việc huấn luyện ngựa lặn đi ngược lại bản chất của chúng và hoàn toàn phi đạo đức.

Có những cáo buộc rằng sau khi sự nghiệp thể thao của những con ngựa này kết thúc, chúng đã bị đem đi giết thịt. Mặt khác, những huấn luyện viên nổi tiếng và những vận động viên nói rằng những con ngựa của họ được rất nhiều người yêu thích và thích thú với những gì họ đang làm.

Ở Hoa Kỳ, môn ngựa lặn không phải là bất hợp pháp. Lý do hành động bị dừng lại là do các tổ chức bảo vệ động vật thiếu yêu cầu và việc thực thi các luật khác.

Trong cuốn hồi ký của mình, Sonora kể về cảm giác hồi hộp khi ngồi trên một con ngựa lặn. “Tôi cảm thấy cơ bắp của con ngựa căng thẳng khi cơ thể của nó bật ra và hạ xuống, sau đó có một cảm giác hoàn toàn mới. Đó là một cảm giác hoang dã, gần như nguyên thủy chỉ có được khi hoàn toàn tự do. Sau đó, tôi thấy nước tràn vào tôi, và ngay sau đó chúng tôi đã ở trong bể”.