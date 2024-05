Người dân hưởng lợi từ việc chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam cho biết, hiện nay, BHXH Việt Nam đã và đang quyết liệt triển khai, vận hành hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của Ngành theo định hướng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao.

Toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng, dữ liệu được BHXH Việt Nam được quản lý, vận hành tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Ngành.

Đi khám bệnh không cần mang thẻ BHYT

Hệ thống của BHXH Việt Nam đã kết nối với hơn 13.000 cơ sở y tế BHYT trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; hơn 621.000 đơn vị, doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, qua đó giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH Việt Nam đã hoàn thiện và đưa vào triển khai thành công ứng dụng VssID - BHXH số (qua ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện các dịch vụ công (DVC) về BHXH, BHYT một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại).

Hệ thống của BHXH Việt Nam đã kết nối với hơn 13.000 cơ sở y tế BHYT trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Ảnh minh họa BHXH VN

Từ ngày 01/6/2021, BHXH Việt Nam đã triển khai việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi KCB BHYT trên phạm vi toàn quốc và được người dân ghi nhận, đánh giá cao.



Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ, BHXH Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư ngay từ khi CSDL quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức.



Những năm qua, BHXH Việt Nam đã chú trọng đẩy mạnh kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành để không ngừng làm giàu, hoàn thiện.

Tính đến ngày 30/4/2024, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn trên 96,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 86,9 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, chiếm 97,8% tổng số người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội).

Việc đồng bộ, xác thực thông tin định danh của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư giúp chuẩn hóa dữ liệu giữa 02 CSDL quốc gia (dân cư và bảo hiểm), nâng cao tính chính xác của thông tin, dữ liệu.

Lợi ích của người dân từ việc chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Theo BHXH Việt Nam, người dân được hưởng nhiều lợi ích trong việc chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT.

Đây là mấu chốt quan trọng để triển khai cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên nền CSDL quốc gia về dân cư, cụ thể như sau:

Đối với người dân:

Thứ nhất, sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) phục vụ KCB BHYT: Đã có 100% cơ sở KCB BHYT triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, với trên 82,5 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Việc triển khai KCB BHYT bằng CCCD đã giúp người bệnh và nhân viên y tế đơn giản hóa giấy tờ, tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục KCB BHYT. Cơ quan BHXH cũng giảm bớt chi phí in ấn thẻ BHYT, tăng tính chính xác và đồng bộ thông tin.

Thứ hai, sử dụng tài khoản định danh VneID để thực hiện thủ tục hành chính và DVC trực tuyến.

Thứ ba, cung cấp các tiện ích tra cứu thông tin do cơ quan BHXH Việt Nam đang quản lý như: thông tin thẻ BHYT, sổ sức khỏe điện tử, thông tin sổ BHXH cho người dân thông qua ứng dụng VneID.

Thứ tư, ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip tại cơ sở KCB BHYT và bộ phận "Một cửa" của cơ quan BHXH trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

Nhân viên BHXH giúp cài đặt VssID-BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ở tỉnh Bến Tre. Ảnh BHXH VN

Đối với cơ quan BHXH

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, giảm việc cấp trùng sổ BHXH, thẻ BHYT do đã quản lý được người dân thông qua số định danh duy nhất của công dân.

Thứ hai, tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành thẻ BHYT giấy do người dân đã có thêm nhiều phương thức để xuất trình Thẻ khi KCB BHYT thông qua việc đã liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH.

Thứ ba, liên thông dữ liệu dễ dàng hơn giữa BHXH Việt Nam và các Bộ, Ngành, địa phương do sử dụng số định danh duy nhất đã được xác thực, đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư.

Sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện DVC trực tuyến

Với sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Công an, BHXH Việt Nam đã kết nối kỹ thuật, triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an cấp (tài khoản VNeID) để đăng nhập và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số của ngành BHXH Việt Nam (triển khai từ tháng 10/2023).

Theo thống kê trên hệ thống của BHXH Việt Nam, đến nay đã có hơn 10 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID - BHXH số (trung bình mỗi tháng khoảng 1,3 triệu lượt).

Việc triển khai này của BHXH Việt Nam đã giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ BHYT, thực hiện các DVC trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID.

Đồng thời thể hiện BHXH Việt Nam sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện DVC trực tuyến từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Hưởng lợi từ kết quả nổi bật này, người dân có thể sử dụng các DVC trực tuyến về BHXH, BHYT như: Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện; Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT; Giải quyết hưởng BHXH một lần;



Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; 02 nhóm TTHC liên thông Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng. Thông qua các DVC trực tuyến này, tính đến ngày 30/4/2024, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 1,4 triệu hồ sơ giao dịch.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022.