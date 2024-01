Người dân nghẹn ngào kể về tấm gương Phó trưởng Công an phường ở Huế hy sinh khi làm nhiệm vụ

Từ sáng 13/1 đến nay, căn nhà nhỏ của của gia đình trung tá Trần Duy Hùng tại kiệt 137 Trường Chinh (phường An Đông, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) có rất đông người dân đến chia buồn, trong đó có nhiều người dân ở phường An Tây, TP.Huế, nơi trung tá Hùng từng có hơn 13 năm công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: N.M.

Nghe tin anh Hùng hy sinh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hòa đã đi từ phường An Tây đến gia đình của anh Hùng để chia buồn. Chị Hòa kể, khi còn làm cảnh sát khu vực ở phường An Tây, anh Hùng luôn tận tình giúp đỡ người dân nơi đây.

"Anh Hùng là người rất tận tình với công việc và hết lòng giúp đỡ người dân. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân nghèo, người neo đơn trong tổ dân phố thường xuyên được anh đến tận nhà giúp đỡ làm các loại giấy tờ. Nhiều trường hợp người dân gặp khó khăn trong đi lại khi cần đến phường làm các thủ tục được anh chạy xe máy đến chở đi. Luôn tận tụy với công việc và gần gũi, hết lòng vì người dân nên anh được bà con coi như con cháu trong nhà", chị Hòa kể.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế viếng trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh: H.L.

Với thời gian dài làm Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường An Tây, nên ông Lê Tý biết nhiều câu chuyện về tấm gương tận tụy vì dân của anh Hùng. Ông Tý cho biết, trong thời gian hơn 13 năm công tác tại Công an phường An Tây, trong đó có nhiều năm làm cảnh sát khu vực, anh Hùng đã giúp đỡ nhiều trường hợp thanh thiếu niên chơi bời lêu lổng trở thành người tốt.

"Trước đây, nhiều thanh thiếu niên ở phường thường tụ tập ăn nhậu, quậy phá, gia đình khuyên ngăn nhưng không thành. Anh Hùng đã thường xuyên đến tận nhà gặp từng thanh thiếu niên để khuyên nhủ, vận động. Mưa dầm thấm lâu, sự khuyên nhủ của anh Hùng đã giúp nhiều em tu chí học hành, làm ăn, trở thành công dân có ích", ông Tý cho biết.

Với người dân ở tổ dân phố nơi gia đình anh Hùng sinh sống, tin anh Hùng hy sinh khiến ai cũng bàng hoàng tiếc thương. Chị Lê Thị Thanh (trú kiệt 137 Trường Chinh, phường An Đông) cho biết, gia đình anh Hùng về sinh sống tại tổ dân phố này cách đây khoảng 10 năm. Với bà con lối xóm, anh Hùng luôn nhiệt tình, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai gặp khó khăn.

Vợ con trung tá Trần Duy Hùng đau xót trước sự ra đi của người chồng, người cha. Ảnh: H.L.

"Anh Hùng là người cán bộ công an gương mẫu, gần dân, biết chăm lo cho gia đình. Sự hy sinh của anh khiến ai cũng xót thương như mất đi người thân của mình", chị Thanh nói.

Anh Trần Duy Hùng sinh năm 1983. Từ nhỏ, anh đã có ước mơ trở thành người cán bộ công an. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật - Đại học Huế, anh được tuyển vào ngành công an và được phân công về làm cảnh sát khu vực tại phường An Tây, TP.Huế. Trong thời gian làm cảnh sát khu vực, anh vừa học vừa làm và tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân.

Năng nổ, nhiệt huyết, luôn hết mình với công việc và người dân nên anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến tháng 10/2021, anh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Công an phường Thủy Vân. Với vị trí công tác mới, anh luôn bám sát cơ sở, tận tâm, trách nhiệm với công việc, luôn có mặt sớm để xử lý, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự bất kể ngày đêm.

Hoàn cảnh gia đình anh Hùng thuộc diện khó khăn. Cha của anh Hùng nguyên là cán bộ công an công tác tại Công an TP.Huế đã qua đời sớm. Mẹ của anh sức khỏe yếu vì mắc nhiều bệnh, anh trai của anh cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ anh làm việc tại một nhà máy tại phường An Tây.

Hàng ngày, mặc dù phải chăm sóc con nhỏ và lo cho người mẹ cùng người anh trai mắc bệnh tật, nhưng anh luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc. Anh luôn có mặt sớm để giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự mỗi khi nhận được tin báo của người dân.

Đối tượng Nguyễn Tấn Sang - kẻ dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Hùng hy sinh. Ảnh: C.A.

Vào khoảng 18h ngày 12/1, anh nhận tin báo từ người dân về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, có dấu hiệu bị tâm thần) thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường. Ngay sau đó, anh cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, đối tượng Sang chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công anh Hùng. Thấy đối tượng manh động, liều lĩnh sử dụng hung khí nguy hiểm nên anh Hùng lao vào khống chế đối tượng, không để đối tượng đe dọa tính mạng của người dân trong khu phố. Quá trình khống chế đối tượng Sang, anh bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương. Anh được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên không qua khỏi.

Vào chiều 13/1, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho đại úy Trần Duy Hùng từ đại uý lên trung tá. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định hỗ trợ gia đình anh Trần Duy Hùng 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân.