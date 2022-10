Anh Mạch Quốc Cường nằm viện với tỷ lệ thương tổn cơ thể do thương tích gây nên tới 33%. Ảnh: NVCC

Bị chém thương tật tới 33%, người đàn ông uất ức vì vụ án bị đình chỉ điều tra

Lần thứ 5 gửi đơn đến báo Dân Việt, anh Mạch Quốc Cường (sinh năm 1980, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú), viết thẳng trong đơn là "Khiếu nại về việc Công an quận Bình Tân đã có dấu hiệu bao che tội phạm".

Theo anh Cường, vụ việc diễn ra từ ngày 22/12/2019, khi anh Cường đang di chuyển trên đường Gò Xoài (trước số nhà 200 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân ), thì có hai thanh niên chạy trên xe SH tông vào xe anh Cường khiến anh ngã ra đường. Người thanh niên ngồi sau đã dùng dao chém mạnh vào đầu, vào tay anh Cường làm anh đứt lìa hai ngón tay (ngón cái và ngón trỏ).

Sau đó, anh Cường tiếp tục bị thanh niên ngồi sau xe SH chém vào đầu, vào chân anh Cường khiến anh gục tại chỗ.

Sự việc xảy ra gây náo động khiến người dân chạy đến giải vây. Anh Cường được người dân đưa vào Bệnh viện Tân Phú.

Ngày 23/4/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra trước nhà số 200 đường Gò Xoài để điều tra truy xét đối tượng (quyết định số 253).

Sau khi ra viện, anh Cường được đưa đi giám định thương tật. Kết luận giám định số 1166 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân (ngày 15/5/2020) do thượng tá Nghiêm Văn Út ký cho thấy tỷ lệ thương tổn cơ thể anh Cường là 33%.

Trong khi mòn mỏi chờ cơ quan chức năng giải quyết thì ngày 23/12/2020, anh Cường và gia đình bất ngờ nhận được quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do Trung tá Phạm Thanh Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân ký (quyết định số 13).

Trong quyết định này, ông Việt cho hay, do đã hết hạn điều tra mà chưa xác định được bị can, nên căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng Hình sự, quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Trong đơn khiếu nại gửi Dân Việt, anh Mạch Quốc Cường ghi thẳng là "Khiếu nại về việc Công an Q. Bình Tân đã có dấu hiệu bao che tội phạm"... Ảnh: Q.H

Không bằng lòng với quyết định này, anh Mạch Quốc Cường và gia đình tiếp tục khiếu nại nhiều lần đến Công an quận Bình Tân.

Tuy nhiên, trả lời về những tình tiết nêu trong đơn khiếu nại, trong thông báo số 344/TB-CQCSĐT ngày 30/12/2021 của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, Trung tá Phạm Thanh Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân, cho rằng những nội dung đó không có chứng cứ mới, hoàn toàn trùng với khiếu nại trước đó và đã được cơ quan này giải quyết.

"Khi vụ việc xảy ra có nhiều người chứng kiến, vậy chứng cứ thu lại là 2 chiếc xe máy, mà có xe thì sao không xác định được người gây án", anh Cường đặt vấn đề.

Hai chiếc xe các đối tượng chém anh Cường bỏ lại tại hiện trường được người nhà anh chụp lại. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, anh Cường cho hay giờ chỉ mong Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân trả lời cho tôi hai chiếc xe mà các đối tượng chém tôi để lại ở hiện trường vì sao không xác định được nghi can, nếu không xác định được nghi can thì hai chiếc xe đã trả cho ai? Nhiều lần tôi gửi đơn kiến nghị cũng chỉ mong được giải đáp vấn đề này nhưng đơn của tôi không được hồi đáp.

"Kể cả người phụ nữ đến gặp tôi để xin được bãi nại là ai, tôi mong được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân trả lời thấu đáo", anh Cường nói thêm.

Vụ án "lâu quá" nên không nhớ(!?)

Liên quan đến vụ việc này, phải hơn một tuần liên lạc qua lại, chúng tôi mới được tiếp xúc với lãnh đạo Công an quận Bình Tân.

Cụ thể, trong buổi làm việc trực tiếp tại trụ sở Công an quận Bình Tân, khi được hỏi về vụ việc, ông Phạm Thanh Việt, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân cho hay, vụ việc này "lâu quá" nên không nhớ!

Ngày sau đó, ông Việt bảo: "À, vụ này có phải vụ xảy ra ở số 200 Gò Xoài hay không? Vụ này là gây nhau trước đó, rồi đến trước số nhà trên thì bị chém. Hồi tôi mới về có tiếp nhận vụ việc này, anh em điều tra báo không xác định được bị can, hơn nữa thời gian để điều tra đã hết nên tôi đã ký quyết định tạm đình chỉ…".

Khi phóng viên đặt vấn đề về hai chiếc xe mà các đối tượng chém anh Cường bỏ lại ở hiện trường, hiện nay ra sao, ông Việt cho hay, vụ việc chi tiết thế này ông không nhớ, phải hỏi lại bên anh em điều tra.

Sau đó, ông Việt cáo bận họp và đề nghị phóng viên ngồi chờ, sẽ cho anh em bên điều tra gặp để trả lời rõ hơn vụ việc về hai chiếc xe mà các đối tượng chém bỏ lại hiện trường.

Sau hơn 1h đồng hồ chờ đợi, tiếp chúng tôi là bà Đỗ Thị Kim Chung, phó Đội điều tra cho biết, vụ việc này do ông Cường không cung cấp thêm được chứng cứ gì mới nên sẽ không phục hồi điều tra.

"Chỉ khi nào có tình tiết mới thì chúng tôi mới khôi phục điều tra", bà Chung nói.

Cũng theo người này, Công an quận Bình Tân cũng biết ông Mạch Quốc Cường đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi, lên UBND TP.HCM, lên Công an TP.HCM…

"Phía lãnh đạo Công an TP.HCM cũng cho kiểm tra, rà soát vụ việc và không có gì bất thường", bà Chung nói thêm.

Lần thứ 2, Viện KSND quận Bình Tân gửi thông báo cho ông Mạch Quốc Cường về việc đã chuyển đơn sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân. Ảnh: Q.H

Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề về 2 chiếc xe mà các đối tượng bỏ lại tại hiện trường, hiện nay để ở đâu? Vì sao từ 2 chiếc xe này mà không tìm ra được những người liên quan? Bà Chung cho hay cũng không nắm rõ chi tiết.

"Đúng là có 2 chiếc xe, nhưng sau đó vì sao không tìm ra thì tôi cũng không nắm. Thôi, anh chị vui lòng chờ gặp điều tra viên trực tiếp vụ việc để nắm rõ hơn. Nhưng hôm nay anh này cũng bận việc gia đình nên bữa sau các anh quay lại để làm việc cho rõ", bà Chung kết thúc cuộc gặp gỡ.

Trao đổi với Dân Việt về vụ việc, bà Lê Thị Mai, Viện trưởng Viện KSND quận Bình Tân cho hay, Viện đã nhận được hồ sơ vụ việc từ Công an quận Bình Tân. Vụ việc này cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, hiện bà Mai cũng đang cho kiểm tra lại hồ sơ vụ việc. Cũng theo bà Mai, theo quy định, ông Cường đang khiếu nại quyết định tạm đình chỉ vụ án của Công an quận Bình Tân thì thẩm quyền việc này là công an giải quyết. "Thấy trong đơn có hình ảnh, clip, nên chúng tôi sẽ phối hợp với công an để kiểm tra lại. Nếu đủ chứng cứ thì mới khởi tố", bà Mai nói thêm. Ngày 7/9/2022, Viện KSND quận Bình Tân đã gửi thông báo số 269/BT-VKS-KT về việc đã chuyển đơn của anh Cường sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân và yêu cầu ông theo dõi kết quả giải quyết của đơn vị này. Sau khi nhận được giấy báo tin này, anh Cường tiếp tục làm đơn yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân trả lời về vụ việc nhưng đến nay ông vẫn không nhận được hồi âm. Mới nhất, ngày 21/10 vừa qua, Viện KSND quận Bình Tân tiếp tục gửi thông báo số 362/BT-VKS-HS báo ông Mạch Quốc Cường rằng đã chuyển đơn của ông sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân trả lời về vụ việc và yêu cầu ông theo dõi để biết kết quả…