Chiều tối ngày 12/1, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận và đang điều trị cho ông Cao Trần Quốc Tr. Ông Tr. là nạn nhân trong vụ người đàn ông bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt.

Theo camera của người dân ghi lại, vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ 20 phút chiều ngày 12/1 trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Vào thời điểm trên, ông Tr. đang bê đồ từ cửa hàng ra xe ô tô thì bị một đối tượng đi từ phía sau, rút mã tấu đã thủ sẵn trong người ra chém liên tiếp.

Ông Tr. bị đối tượng lạ dùng mã tấu chém ngay giữa đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP. Đà Lạt.

Do ông Tr. mặc áo khoác khá dày nên may mắn không bị thương nặng. Mặc dù đã tháo chạy nhưng đối tượng vẫn đuổi theo ông Tr. để tiếp tục chém. Khi thấy người dân xung quanh hô báo công an thì đối tượng này mới dừng lại và bỏ đi.

Sau đó, ông Tr. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng kiểm tra. Bước đầu cơ quan y tế xác định nạn nhân bị chém một vết thương hở 6cm ở vùng thắt lưng, một vết thương hở 2cm ở cẳng tay. Ngoài ra, trên lưng ông Tr. còn có vết bầm tím dài khoảng 10cm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP. Đà Lạt cũng tiếp nhận vụ việc tiến hành điều tra, làm rõ.