Cáo trạng của vụ án thể hiện, bị can Nguyễn Văn Hai (SN 1987) trú 15/06A, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã có hành vi hiếp dâm chị L.P.T (SN 1994) ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 23/12/2022, Nguyễn Văn Hai bị cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa khởi tố bị can tội về tội "Hiếp dâm", quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự.

Kẻ gây án chối tội, đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hai sống chung như vợ chồng với bà N.T.T.L tại địa chỉ 84/17, tổ 17C, khu phố Bình Hóa, phường Hóa An, TP.Biên Hòa. Hai và bà L có 1 người con chung tên Nguyễn Văn Thượng (SN 2019).

Do mẹ của chị L.P.T và bà L là bạn thân, nên chị T thường xuyên qua nhà bà L chơi. Hai nhiều lần gặp và tự nảy sinh dục vọng với chị T.

Khoảng 13h ngày 25/4/2021, chị T qua nhà bà L chơi. Lúc này, chị T ngồi chơi ở phòng ngoài với bà L và Thượng, còn Hai ở trong bếp.

Chị L.P.T (SN1994) ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Chinh Hoàng



Đến khoảng 13h30, bà L qua nhà cũ của mình cách ngôi nhà T khoảng 200m để lấy giấy tờ. Lợi dụng lúc bà L không có nhà, Hai nảy sinh ý định hãm hiếp chị T.

Vẫn theo cáo trạng, Hai từ bếp đi ra và ôm chị T từ phía sau, rồi dùng tay sờ soạn chỗ nhạy cảm của chị chị T. Sau đó, Hai kéo chị T vào trong bếp. Lúc này, T la lớn nên Hai dùng tay phải bóp vào ngực và xé áo chị T đang mặc làm rách từ cổ áo đến hết tay áo bên trái. Hai dùng tay trái kéo quần jean của chị T và tự kéo quần đùi của Hai xuống để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị T.

Chị T tiếp tục la hét, chống cự nên Hai dùng tay bóp vào cổ chị. Lúc này, chị T dùng chân đạp mạnh vào người Hai làm Hai bật ra và bỏ chạy ra khỏi nhà. Hai đuổi theo đến cổng nhà thì dừng lại quay vào.

Chị T chạy qua nhà cũ của bà L và kể lại sự việc trên. Sau khi xảy ra vụ án, bà L đến gặp chị T và gia đình xin lỗi nên chị T không làm đơn tố giác hành vi của Hai.

Chị L.P.T chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Hai một mực chối tội, không chỉ không xin lỗi chị T mà còn liên tục bôi nhọ danh dự của chị ở khắp mọi nơi và còn hăm doạ đốt nhà chị T.

Chị L.P.T bị hãm hiếp. Đối tượng hãm hiếp chị T. đã bị khởi tố tội "Hiếp dâm". Phiên tòa xét xủ vụ án này dự kiến diễn ra hôm 5/4, bị hại chị T. mong muốn được xét xử công khai. Clip: Chinh Hoàng

Theo chị T, việc không thưa kiện đối với Hai bởi vì chị T nghĩ đến tình cảm, thân tình giữa bà L và mẹ ruột của mình. Nhưng Hai đã không hối lỗi lại còn bị bôi nhọ danh dự khiến sức khoẻ tinh thần của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không dừng lại ở việc bôi nhọ, theo chị T, Hai còn dọa đốt nhà, thường xuyên lảng vảng trước nhà chị và thậm chí hành hung cha, mẹ ruột của chị.

Chị T bày tỏ: "Tôi phải từ bỏ học bổng thạc sĩ ở nước ngoài vì gặp nạn này và còn phải uống thuốc điều trị thần kinh liên tục. Tương lai, tiền đồ, sức khoẻ và cuộc đời của tôi đã bị huỷ hoại, nhiều lần tôi có ý định… tự tử".

Ngày 22/7/2022, chị T đã làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Hai. Sau nhiều tháng làm việc với cơ quan tố tụng TP.Biên Hòa, Nguyễn Văn Hai đã thừa nhận hành vi hiếp dâm chị T. Ngày 23/12/2022, Hai bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa quyết định khởi tố bị can về tội "Hiếp dâm", quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự.

Bị hại quyết liệt yêu cầu xét xử công khai phiên tòa

Vẫn theo chị T, sau khi nhận được quyết định khởi tố bị can đối Nguyễn Văn Hai về hành vi đồi bại của Hai đối với mình chị đã có 3 lần làm đơn yêu cầu TAND TP.Biên Hòa xét xử công khai vụ án này.

Cụ thể, từ ngày 2/3 đến 29/3/2023, chị T liên tục gửi đơn đến TAND TP.Biên Hòa xin được xét xử công khai vụ án này. Tuy nhiên, ngày 24/3, chị T nhận được quyết định xét xử vụ án do thẩm phán Trịnh Viết Dược ký vẫn giữ nguyên quyết định xét xử kín.

Đối tượng Nguyễn Văn Hai bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa khởi tố tội "Hiếp dâm". Ảnh: L.T

Chị T chia sẻ, với tư cách là bị hại trong vụ án mục đích chị muốn phiên tòa này được xét xử công khai để mọi người đều được tham dự phiên toà nhằm đảm bảo cho việc thực thi công lý được minh bạch và rõ ràng và nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa tội phạm.

"3 lần tôi nộp đơn xin được xét xử công khai, thậm chí tôi yêu cầu được gặp thẩm phán để trao đổi thêm về việc xử công khai phiên tòa này. Nhưng thông qua bộ phận tiếp dân thẩm phán Dược đã trả lời thẳng thừng không muốn gặp tôi. Điều này khiến tôi thất vọng, càng thất vọng hơn khi tôi nhận được quyết định phiên tòa này vẫn xử kín", chị T thổ lộ.