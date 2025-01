Người đàn ông đổ xăng tự thiêu ở Hòa Bình được cứu kịp thời

Hòa Bình: Một người đàn ông bị bốc cháy bên đường

Clip: Người đàn ông tự thiêu ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được người dân dùng nước dập lửa kịp thời.

Theo thông tin từ Cơ quan Công an huyện Lương Sơn, vào hồi 10 giờ 50 phút, đơn vị nhận được tin báo xảy ra vụ việc tự thiêu tại ngã ba Bãi Lạng, tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an thị trấn có mặt phối hợp với lực lượng Công an huyện Lương Sơn tiến hành lấy lời khai người làm chứng và những người có liên quan, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc.

Người dân kịp thời dùng nước dập lửa, cứu người đàn ông tự thiêu. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/1 người dân quanh khu vực tại ngã ba Bãi Lạng, tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thấy một người đàn ông đi đến khu vực lề đường và ngồi tại chỗ.

Sau đó, người đàn ông trên cầm chai chứa xăng dung tích khoảng 500ml tự đổ lên người rồi dùng bật lửa châm đốt. Khi thấy vụ việc trên, người dân khu vực xung quanh liền hô hoán, báo cơ quan chức năng và dùng nước để dập lửa.

Sau khi dập lửa cho người đàn ông, lực lượng Công an thị trấn Lương Sơn phối hợp với Trung tâm y tế huyện Lương Sơn đưa người này đến Trung tâm y tế huyện Lương Sơn để cứu chữa.

Người tự thiêu là ông Nguyễn Công D (SN 1961), thường trú tại Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ông Nguyễn Công D tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn, nạn nhân được đưa đến Trung tâm trong tình trạng bỏng nặng hai bàn tay, bỏng hai cánh tay và bỏng phần mặt. Nạn nhân bị bỏng do cháy xăng và có dấu hiệu không muốn hợp tác cứu chữa. Sau đó Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.