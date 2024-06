TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm tài xế trong vụ tai nạn 3 người chết; 1 phụ nữ nghi tự thiêu tử vong TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy tìm tài xế trong vụ tai nạn 3 người chết; 1 phụ nữ nghi tự thiêu tử vong

Công an truy tìm lái xe trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết ở Hà Tĩnh; nghi do tự thiêu ở phòng trọ, 1 phụ nữ tử vong; công an bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 3 bánh heroin... là những tin nóng 24 giờ qua.